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‘Sarı altın’da hasat devam ediyor

Dünya kayısı başkenti Malatya’da kayısı hasadı devam ediyor. 

‘Sarı altın’da hasat devam ediyor

Dünya kayısı başkenti Malatya’da kayısı hasadı devam ediyor. 

09 Temmuz 2018 Pazartesi 09:26
‘Sarı altın’da hasat devam ediyor

Şehirde 50 bin kişiyi doğrudan 850 bin kişiyi ise dolaylı olarak etkileyen ve besin değerinin yüksek olmasının yanı sıra aroması ve lezzeti ile de dünyanın ilgisini çektiği için ‘sarı altın’ olarak anılan kayısıda hasat mevsimi yaklaşık 1 ay önce başladı. Dünya kuru kayısı ihracatının yüzde 85'ini karşılayan şehirde üreticiler kavurucu sıcaklara rağmen dallardaki ürünleri toplayabilmek ve kayısıyı tüketime hazır hale getirebilmek için hummalı bir çalışma yürütüyor. Bin bir zahmet çekerek ürünleri toplayan üreticilerin tek derdi ise verdikleri emeklerin karşılığını alabilmek. Üreticiler, geçtiğimiz yıl Avrupa Birliğinden Coğrafi İşaret Belgesi de alan kayısının bu yıl kendilerini sevindireceğini düşünüyor. Bu yıl ki rekoltesi 400 bin ton olarak açıklanan kayısıda verimli bir hasat sezonu geçirdiklerini aktaran kayısı üreticileri kayısı kalitesinin bu yıl diğer yıllara oranla yükse olduğunu kaydetti. Kayısı hasadının zor olduğunu aktaran üreticiler fiyatların bu yıl yükselmesi gerektiğini söyledi. Kayısıyı dallardan topladıktan sonra çeşitli işlemlerden geçirdiklerini dile getiren çiftçiler bu aşamalardan sonra kayısının kuruması ve tüketime hazır hale getirilmesi için kayısıyı toprağa serdiklerini belirtti. 


Öte yandan Temmuz'un ortalarını kadar sürmesi beklenen kayısı hasadının ardından kayısı üreticileri topladıkları ürünleri yurt dışına ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerine ihraç edebilecek. iha busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
Malatya Kayısı Hasadı
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