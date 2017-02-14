Kalkınma Bakanlığı, Kalkınma Bankası, Malatya Valiliği ve Fırat Kalkınma Ajansı tarafından ortaklaşa tertiplenen Cazibe Merkezleri Bilgilendirme Toplantısı önceki gün gerçekleştirildi. Bir otelde düzenlenen toplantıya Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Malatya Valisi Mustafa Toprak, AK Parti Malatya milletvekilleri Mustafa Şahin ve Nurettin Yaşar, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, sanayiciler, iş adamları, STK temsilcileri katıldı.

Malatya Valisi Mustafa Toprak, açılış konuşmasını yaparak Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve Hükümete teşekkür etti. Vali Toprak, “Malatya’ya baktığınızda cazibe Merkezleri Programı içerisindeki 23 il içerisinde yer alması önemlidir. Biz inanıyoruz ki, buradaki girişimci iş dünyasıyla birlikte Malatya bu cazibe merkezi programından iyi şekilde istifade edecektir” dedi.

PROGRAMIN DETAYLARI…

Daha sonra sözü Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan aldı. Bakan Elvan, “Bugün sizlere Cazibe Merkezi programımızın detaylarını paylaşacağım. Aslında son 15 yıllık süreçte Türkiye yerel ve bölgesel kalkınma alanında devrim niteliğinde düzenlemeler yaptı. Ve uygulamaları ortaya koydu. Bunlar kamuoyunda belki yeteri kadar konuşulmadı, tartışılmadı ama şu 14-15 yıllık süreçte illerimizin kalkınmasında, gelişmesinde özellikle yerel ve bölgesel kalkınma alnında uygulamaya koymuş olduğumuz düzenlemelerin çok önemli, çok ciddi katkıları olduğunu ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

CİDDİ EKSİKLİKLERİMİZ VARDI

“15 yıl öncesine bir geri dönelim. 15 yıl öncesi Malatya hangi konumdaydı, bugünkü Malatya hangi konumda” diyen Bakan Elvan, şunları belirtti:

“Çok ciddi eksikliklerimiz vardı. Proje yapan, proje üreten, ilin ileriye yönelik nasıl bir perspektif içerisinde olacağını ortaya koyan ne kurumlarımız vardı ne de bunu düşünen sivil toplum kesimimiz vardı. Ama bugün Malatya’daki herhangi bir sivil toplum kuruluşumuza sorsanız Malatya için neler yapılması gerektiğini, nasıl bir Malatya olması gerektiğini size kapsamlı olarak anlatır. Bu soruyu 14-15 yıl önce sorsaydınız, bunun cevabını alamayacaktınız. Nasıl bir Malatya istiyorsunuz diye sorduğumuzda insanların kafasında şekillenmiş bir Malatya yoktu. Ama bugün ister Ticaret ve Sanayi Odamıza soralım, ister esnaf odamıza, ister ziraat odalarımıza isterse diğer kuruluşlarımıza soralım. Nasıl bir Malatya olması gerektiğini size çok iyi anlatacaklardır. Çünkü onların bir hedefi var. Bizim koymuş olduğumuz 2023 hedefi var, Malatya’nın da kendisine koymuş olduğu bir 2023 hedefi var. ‘Ben Malatya olarak 2023 yılında şu hedeflere ulaşmak istiyorum’ diyor artık.”

PLAN ÇERÇEVESİNDE HAREKET EDİYORUZ

Bakan Elvan, “İşte bugün bu noktaya geldiysek yapmış olduğumuz düzenlemelerin, uygulamaya koymuş olduğumuz bölgesel kalkınma politikalarının son derece başarılı olduğunun önemli bir göstergesidir. Kalkınma ajansları kurduk, niçin kurduk, bölgenin kalkınmasına katkı sağlasın, hizmet etsin diye kurduk. Proje üreten, proje ürettiren ve ilin, bölgenin gelişmesi, kalkınması nasıl ve ne şekilde olması gerektiğini ortaya koyacak bir kurum oluşturduk. Böyle bir kurumumuz yoktu. Şimdi Malatya’nın 10 yıllık perspektifinde öncelikleri nelerdir diye sorduğunuzda, bir bölgesel gelişme planımız var. Malatya’nın bir planı var. İşte o plan çerçevesinde hareket ediyoruz” dedi.

DOĞU ANADOLU BÖLGE KALKINMA İDARESİNİ KURDUK

Ulusal düzeyde bir bölge gelişme planı ortaya koyduklarını dile getiren Bakan Elvan, “Bölge kalkınma idarelerini kurduk. Doğu Anadolu Bölge Kalkınma İdaresini kurduk. Yerelde sizlere daha fazla hizmet edebilme amacıyla kurduk. Sizin derdinizle daha fazla dertlensin diye kurduk. SODES programını başlattık. Bir anlamda yerelde bir taraftan kapasite geliştirmeye diğer taraftan insan kaynaklarını daha nitelikli daha vasıflı hale gelmesine diğer taraftan da bölgenin eksikliklerini ortadan kaldırıcı politikaları uygulamayı ortaya koyan bir mekanizmayı ortaya koyduk. Bunu koordine eden Kalkınma Bakanlığı özellikle bölgesel gelişme alanındaki birimlerini daha da güçlendirdi ve ulusal düzeyde bir bölge gelişme planı ortaya koydu” ifadelerini kullandı.

500 MİLYON DOLAR İHRACAT…

Malatya’nın bölgenin doğal bir cazibe merkezi olduğunu söyleyen Bakan Elvan, “Elbette bu bizler için yeterli değil. Bizim yeni hedeflerimiz var. Malatya doğu ve batının kavşak noktasında olan bir ilimiz. Malatya yine bölgenin doğal cazibe merkezi. Biz suni bir cazibe merkezi yaratmak istemiyoruz. Doğal cazibe merkezini daha da güçlü hale getirip daha güçlü bir cazibe merkezine dönüştürmek istiyoruz. İşte bu cazibe merkezi programıyla bunu hedefliyoruz. Bugüne kadar önemli yatırımlar yapıldı. Birçok alanda, imalat, sanayinde birçok alt sektörlerde yapılan yatırımlar sayesinde ihracatlar gerçekleşiyor. Aşağı yukarı 500 milyon dolara yakın ihracatı olan bir ilimiz Malatya. Aynı zamanda bölgede en fazla ihracat yapan ilimiz. Sanayi altyapısı itibari ile Doğu Anadolu bölge sanayisinin yüzde 30’nun bulunduğu bir şehrimiz. Dolayısıyla sanayiyi burada şahlandırma zamanı geldi diye düşünüyoruz. Bu çerçeve de bugün buradayım” söylemlerinde bulundu.

BU PROGRAMIN UYGULANAN TEŞVİK SİSTEMLERİNDEN FARKLI

Program hakkında bilgiler veren Bakan Elvan, “Bu programın belki bugüne kadar uygulanan teşvik sistemlerinden farklı bir yapısı var. Normalde mevcut teşvik sisteminde gerekli belgelerinizi hazırlarsınız, Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğüne gidersiniz, oradan bir teşvik belgesi alırsınız. Ve bu teşvik belgesiyle sigorta primleri açısında avantajları olur. Ama bizim şimdi uygulamaya koymuş olduğumuz sistem devam eden sisteme ilave olarak kalkınmayı daha da hızlandırmak, yatırımları artırmak, özel sektör için çok daha cazip hale getirebilmek için bir komple yatırım sürecinin tamamını kapsayan bir paket, program hazırladık. Proje hazırlama aşamasında, danışmanlık aşamasında, arsa tahsisinden bina yapımına, bina yapımından makine teçhizat kredi desteğine, makine teçhizat kredi desteğinden işletme desteği sermayesine varıncaya kadar geniş bir paket oluşturduk. Diyelim ki aranızdan herhangi birisi Cazibe Merkezleri Programıyla ilgili olarak bir alanda yatırım yapmak istedi. Ya Kalkınma Bankasına başvuracak ya da ilde bulunan Yatırım Destek ofislerine gidip başvurusunu yapacak. Başvurunuz yaptınız o andan itibaren biz sizinle birlikte çalışacağız. İşin başından sonuna kadar sizinle birlikte bu süreçte olacağız. Sizin sorunlarınızı biz çözeceğiz” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL