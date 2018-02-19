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Sanayicilere EPAL paletlerinin avantajları anlatılacak

Dünyanın en güvenilir ve en yaygın ahşap palet organizasyonu olan EPAL’in kullanıcılarına sağlayacağı avantajlar, 13-14 Nisan 2018 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek seminerde anlatılacak.Tüm EPAL Palet Üreticileri Kalite Derneği (TEPAL)...

Sanayicilere EPAL paletlerinin avantajları anlatılacak

Dünyanın en güvenilir ve en yaygın ahşap palet organizasyonu olan EPAL’in kullanıcılarına sağlayacağı avantajlar, 13-14 Nisan 2018 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek seminerde anlatılacak.Tüm EPAL Palet Üreticileri Kalite Derneği (TEPAL)...

19 Şubat 2018 Pazartesi 13:04
Sanayicilere EPAL paletlerinin avantajları anlatılacak

Dünyanın en güvenilir ve en yaygın ahşap palet organizasyonu olan EPAL’in kullanıcılarına sağlayacağı avantajlar, 13-14 Nisan 2018 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek seminerde anlatılacak.

Tüm EPAL Palet Üreticileri Kalite Derneği (TEPAL) tarafından planlanan seminere, Avrupa Paletçiler Birliği (EPAL) yetkilerinin yanı sıra, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü’nden temsilciler de katılacak. Seminerle ilgili açıklama yapan TEPAL Başkanı Cafer Özgen, EPAL’in, dünyadaki ahşap palet ve gitter box (metal kasa) sektörünün lideri olduğuna söyledi. Özgen, dünya üzerinde halen 450 milyon EPAL palet ve EPAL lisansı ile üretilen 20 milyon tane (gitter box) bulunduğunu ifade etti.

Cafer Özen, EPAL’in temellerinin yaklaşık 50 yıl önce atıldığını ve 1991 yılında kurumsal yapıya büründüğünü belirterek, ahşap paletlerin kullanımının hızla yaygınlaştığı günümüzde, uluslararası standartların daha da önemli hale geldiğine dile getirdi. Özgen, ürünlerin nakliyesini ve depolanmasını kolaylaştıran ahşap paletlerin üzerlerinde çok değerli eşyaların taşındığını belirterek, “Bu yüzden sağlam, güvenli ve dünyaca kabul gören standartlarda üretilmelidir. Ucuz olduğu için standart dışı ahşap paletle sevkıyat yapıldığında bir dizi sıkıntı yaşanıyor. Palet kırılınca mallar zarar görüyor, gümrükten geçmeyince ihracat malları haftalar bazen aylarca depolarda kalıyor, ürünler bozuluyor, bekleyen ürünler için yüksek depo kiraları ödenmek zorunda kalınabiliyor” dedi.
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