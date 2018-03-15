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Ryan Air Türkiye’de ilk defa Dalaman Havalimanına uçacak

YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, dünyanın farklı bölgelerine uçan Ryanair Ryan Air’in önümüzdeki günlerde Türkiye’de ilk defa Dalaman Havalimanına uçacağı müjdesini verdi.Dünyanın farklı bölgelerindeki...

Ryan Air Türkiye’de ilk defa Dalaman Havalimanına uçacak

YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, dünyanın farklı bölgelerine uçan Ryanair Ryan Air’in önümüzdeki günlerde Türkiye’de ilk defa Dalaman Havalimanına uçacağı müjdesini verdi.Dünyanın farklı bölgelerindeki...

15 Mart 2018 Perşembe 17:46
Ryan Air Türkiye’de ilk defa Dalaman Havalimanına uçacak

YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, dünyanın farklı bölgelerine uçan Ryanair Ryan Air’in önümüzdeki günlerde Türkiye’de ilk defa Dalaman Havalimanına uçacağı müjdesini verdi.

Dünyanın farklı bölgelerindeki onlarca destinasyona uçan ve özellikle sık sık seyahat eden turistlerin ilk tercihi olarak bilinen Ryan Air, önümüzdeki günlerde Türkiye’de ilk defa Dalaman Havalimanına uçacak.

YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, Ryan Air CEO’su David Obrien ile 2 yıl önce başlayan dostluklarının son 3 ayda meyvelerini verdiğini anlatarak, "Sayın Obrien ile bu dostluğumuz sayesinde dünyanın farklı bölgelerine uçan Ryanair Ryan Air’in önümüzdeki günlerde Türkiye’de ilk defa Dalaman Havalimanına uçacağı müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu gelişme David Obrien’ın kişisel yakınlığı, dostluğumuzun bir sonucu olarak 3 aydaki yoğun görüşme trafiğimizin ardından yaşandı. Bu sürece katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Bu vesileyle SHGM yetkilileri ve Genel Müdür Bahri Kesici ile bizleri bu süreçte cesaretlendiren Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü İrfan Önal beylere teşekkürlerimi sunuyorum. Bir ilk olacak olan bu girişimden her iki taraf da memnun kalacaktır. Bu gelişme ülkemizin ve bölgemizin dünyaya tanıtımı açısından önemli bir hamledir" dedi.

117 milyon yolcu taşıdı

Ryanair, 2016 yılında 117 milyon yolcu taşıyarak rekor kırdı. Şirketin 2016 yılındaki yolcu artış oranı yüzde 15’i buldu.

Böylece ilk defa düşük maliyetli bir taşıyıcı, Avrupa’daki tüm havayolu ve havayolu gruplarını geride bırakarak yolcu sayısı bakımından zirveye oturdu.
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