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Rusya’ya kayısı ve narenciye gönderiliyor

Yaş meyve sebze sektörünün ihracatta lider pazarı Rusya Federasyonu, narenciye sezonunun başlamasıyla birlikte Türkiye’den narenciye ürünleri ve nar istiyor. Kayısının da ülkeye gönderilen ürünlerin başında yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Rusya’ya kayısı ve narenciye gönderiliyor

Yaş meyve sebze sektörünün ihracatta lider pazarı Rusya Federasyonu, narenciye sezonunun başlamasıyla birlikte Türkiye’den narenciye ürünleri ve nar istiyor. Kayısının da ülkeye gönderilen ürünlerin başında yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 17:51
Rusya’ya kayısı ve narenciye gönderiliyor

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, eylül ayının girmesiyle birlikte Hong Kong’tan başlattığı tanıtım atağını Rusya’da devam ettirdi. Rusya’nın Başkenti Moskova’da düzenlenen World FoodMoscow 2018 fuarına 22 m2’lik bir stantla katılan Egeli ihracatçılar, Ruslara Türk yaş meyve sebzelerini ve mamullerini tanıttı.

Narenciye ihracatının başlamak üzere olduğunu belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Rusya’dan narenciye ve nar ile ilgili yoğun talep aldıklarını kaydetti. Türkiye’den Rusya’ya yapılan yaş meyve sebze ihracatının 2018 yılının Ocak – Ağustos döneminde yüzde 41’lik yükselişle 410 milyon doları aştığı bilgisini paylaşan Uçak, “Nektarin, kiraz, şeftali, çekirdeksiz sultani üzüm, domates, limon, kayısı, elma, çilek Rusya’ya ihracatta öne çıkan ürünlerimiz oldu. 2018 yılının kalan diliminde narenciye, nar ve diğer ürünlerimizle yapacağımız ihracatla Rusya’ya ihracatta 600 milyon doları aşmayı bekliyoruz” şeklinde konuştu. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
RusyaKayısıNarenciye
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