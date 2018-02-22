PROTESTO EDİLEN SENET SAYISI OCAKTA AZALDI

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi 2018 Ocak dönemi protesto edilen senet sayısı ve tutarı verilerini açıkladı. Buna göre; 2018’in ilk ayında protesto edilen toplam 76 bin senedin parasal tutarı 1,2 milyar TL oldu. Geçen yılın aynı ayına göre protesto edilen senet adedi yüzde 11 oranında azalırken, senet tutarı yüzde 5 oranında azaldı.

İL BAZINDA PROTESTO EDİLEN SENETLER

Adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, Konya, İzmir ve Bursa oldu. Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 26’sını İstanbul ilindekiler oluştururken, bunu yüzde 10 ile Ankara, yüzde 7 ile İzmir, yüzde 4 ile Konya ve yüzde 4 ile Kocaeli izledi. Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Tunceli, Siirt ve Bayburt oldu. (İHA)