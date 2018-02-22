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PROTESTO EDİLEN SENET SAYISI OCAKTA AZALDI

Protesto edilen senet sayısı ve tutarı, 2018 Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre azaldı.

PROTESTO EDİLEN SENET SAYISI OCAKTA AZALDI

Protesto edilen senet sayısı ve tutarı, 2018 Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre azaldı.

busabahh
busabahh
22 Şubat 2018 Perşembe 13:20
PROTESTO EDİLEN SENET SAYISI OCAKTA AZALDI

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi 2018 Ocak dönemi protesto edilen senet sayısı ve tutarı verilerini açıkladı. Buna göre; 2018’in ilk ayında protesto edilen toplam 76 bin senedin parasal tutarı 1,2 milyar TL oldu. Geçen yılın aynı ayına göre protesto edilen senet adedi yüzde 11 oranında azalırken, senet tutarı yüzde 5 oranında azaldı.

İL BAZINDA PROTESTO EDİLEN SENETLER

Adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, Konya, İzmir ve Bursa oldu. Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 26’sını İstanbul ilindekiler oluştururken, bunu yüzde 10 ile Ankara, yüzde 7 ile İzmir, yüzde 4 ile Konya ve yüzde 4 ile Kocaeli izledi. Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Tunceli, Siirt ve Bayburt oldu. (İHA)

İHA

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