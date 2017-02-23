Üreticilerin “Kayısı” ürünü için son günü beklemeden bir an önce sigorta yaptırmaları gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS’ye) kayıt olunması ya da kayıtların güncellenmesi gerektiği, sonrasında ise, tarım sigortası poliçesi düzenlemeye yetkili sigorta şirketlerinin dağıtım kanalları aracılığıyla sigortanın kolaylıkla yaptırılabileceği bildirildi. Malatya’da kayısı için poliçe kabullerinin ağırlıklı olarak 28 Şubat tarihinde sona ereceği vurgulandı.

ÖNLEMİNİZİ ALIN, SİGORTANIZI YAPTIRIN

TARSİM’den yapılan açıklamada “Geçtiğimiz Aralık ayından Ocak ayının ortasına kadar geçen dönemde ülkemizin çeşitli bölgelerinde yaşanan doğal afetler ve riskler sonucunda tarımsal faaliyetlerin olumsuz yönde etkilendiğine şahit oluyoruz. Ne zaman ve nasıl bir şiddette geleceği belli olmayan bu gibi durumlara karşı üreticilerimiz bilinçli hareket ederek, mutlaka önlemlerini almalı ve sigortasını yaptırmalıdır. Çünkü tarım şansa bırakılmayacak kadar kritik bir faaliyet alanıdır. Nitekim geçtiğimiz yıllarda, Malatya’da etkili olan don, dolu ve fırtına gibi doğal afetler sonucunda, başta kayısı olmak üzere pek çok ürün zarar görmüş ve bu durum sigortası olmayan üreticilerimizin boynunu bükmüştür. Sistem’in başlangıcından 2016 yılı sonuna kadar Malatya ilinde yalnızca kayısı ürünü için, 313 bin adedin üzerinde poliçe üretilmiştir. Malatyalı üreticilerimizden don ve dolu afetleri ağırlıklı olmak üzere alınan 119 bin hasar ihbarı değerlendirilmiş ve bunun karşılığında yaklaşık 406 milyon TL hasar ödemesi yapılmıştır. Açıkça görülmektedir ki; üreticilerimiz için tek çıkış yolu TARSİM’dir. Bu nedenle, üreticilerimizin yine olası mağduriyetler yaşamaması için zaman kaybetmeden poliçelerini yaptırmaları gerekmektedir. Üreticilerimiz, sigorta yaptırma aşamasında yetkililerden sigortanın kapsamı hakkında mutlaka detaylı bilgi almalı, Bilgilendirme Formunu, Poliçesini ve Poliçe Eklerini talep etmelidir” denildi.

2017 YILI DEĞİŞİKLİKLERİ

Öte yandan TARSİM’in 2017 yılına ilişkin yenilikleri de yapılan açıklama ile duyuruldu. Yeniliklere dair açıklamada “Türkiye genelinde 81 ilin tüm ilçelerinde uygulamaya alınan İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası kapsamında üreticiler, buğday ürününü, başta kuraklık olmak üzere, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış risklerinin yol açtığı verim kaybına karşı güvence altına alabilmektedir. Kuraklık sigortası, buğdayda daneyi, tohumluğu ve sap unsurunu kapsamaktadır. Devlet desteği oranı yüzde 60’tır” ifadelerine yer verildi.

Öne çıkan yenilikler ise şu şekilde belirtildi:

“Hırsızlık Teminatı: Büyükbaş küçükbaş hayvan hayat sigortasinda, hırsızlık ve hırsızlık teşebbüsü sonucu meydana gelen zararlar teminat kapsamındadır.

Meyve Ağaçlarının Teminat Kapsamına Alınması: Meyve ağaçları ve asmaların kendileri ile fidanları, dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını, taşıt çarpması ve kar ağırlığı risklerine karşı teminat kapsamındadır. Devlet desteği oranı yüzde 50’dir.

Kiraz Ürününde Yağmur Teminatı: Yağmur riskinin kiraz ürünün olgunlaşma döneminde neden olduğu miktar kaybı teminat kapsamındadır.Devlet desteği oranı yüzde 50’dir.

Asma Yaprağı Teminatı: Asma yaprakları; dolu, fırtına, yangın, hortum, sel ve su baskını, deprem ve heyelan riskleri nedeni ile meydana gelen zararlara karşı teminat kapsamındadır. Devlet desteği oranı yüzde 50’dir.

Kümes Hayvanları Hayat Sigortası: Açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen tavuk, hindi, devekuşu, kaz ve ördekler kümes hayvanlari hayat sigortasi kapsamında teminat altına alınmıştır.”

2017 POLİÇE ÜRETİM TAHMİNLERİ

2017 Yılı Poliçe Üretim Tahminleri göre; poliçe sayısı 7 milyon 630 bin 960, sigortalanan alan 117 milyon 113 bin 784 dekar, büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı 6 milyon 460 bin 343, sigortalanan varlık değeri 98 milyar 438 milyon 901 bin 081 TL ve arılı kovan sayısı 4 milyon 999 bin 517 olarak belirlendi. Toplam prim üretimi de 5,2 milyar TL. Üreticilerin ödediği prim tutarı 2,4 milyar TL, Devlet’in katkısı ise 2,8 milyar TL. Bugün itibarıyla, üreticilere yapılan hasar ödemesi 3,1 milyar TL. 2016 yılı Ocak ayı ile 2017 yılının aynı dönemi karşılaştırıldığında ise poliçe adedinde yüzde 68, sigortalı alanda yüzde 76, sigortalı hayvan adedinde yüzde 87, sigorta bedelinde yüzde 58, sigortalı kovan adedinde ise yüzde 46 artış olduğu görüldü.

HABER MERKEZİ