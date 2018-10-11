Piyasa durgun, kayısıcılar dertli

Ekonomik darboğaz kayısıyı da etkiledi. Esnaflar artık iş yapamaz hale gelirken, kayısıcı esnafları da işlerinin çok durgun olduğunu ve her şeyin çok pahalı olduğunu ifade ettiler.

“ESNAF ZOR DURUMDA”

Kayısı Esnafı Mustafa Karaman şu anda işlerinin çok durgun olduğunu belirterek,"En iyi kayısıyı 25 TL'ye satıyoruz, onun bir küçüğünü 20 TL'ye, kalite olarak biraz daha düşüğünü de 15 TL'den satıyoruz. Kayısı fiyatları şuan 15 TL'den başlıyor, 25 TL'ye kadar çıkıyor. Kayısının derecesine göre fiyatları değişiyor. Şuanda birinci kalite kayısının fiyatı 25 TL, işlerimiz çok durgun, bir durgunluk hakim. Kimse memnun değil kendi halinden. Her şey gittikçe pahalanıyor zaten. Millet tedirgin, acaba sonu nereye varacak diye. Bizde devletten destek bekliyoruz.Esnaf gerçekten çok durumda" ifadelerinde bulundu.