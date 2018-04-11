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PETROLDE REKOR YÜKSELİŞ!

Brent türü ham petrolün fiyatı TSİ 21.55'te 71,33 dolara kadar yükselirken 2014'ten bu yana en yüksek seviyesine tırmandı

PETROLDE REKOR YÜKSELİŞ!

Brent türü ham petrolün fiyatı TSİ 21.55'te 71,33 dolara kadar yükselirken 2014'ten bu yana en yüksek seviyesine tırmandı

11 Nisan 2018 Çarşamba 15:11
PETROLDE REKOR YÜKSELİŞ!

Brent türü petrolün varil fiyatı TSİ 21.55'te 71,33 dolara kadar yükseldi ve 3 Aralık 2014'ten bu yana en yüksek seviyesine tırmandı.

ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da TSİ 22.15'te 65,86 dolara kadar çıkarak 27 Mart'tan itibaren en yüksek seviyesini gördü.

Böylece, salı günü itibarıyla Brent türü ham petrolün varil fiyatı yüzde 3,5 artış gösterdi, WTI ham petrolün varil fiyatı da yüzde 3,4 arttı.

Uzmanlar, Ortadoğu'da artan güvenlik endişesine dikkati çekerek, bu bölgeden dünyanın geri kalanına yapılan petrol arzıyla ilgili oluşabilecek riskler nedeniyle yatırımcıların alış pozisyonu aldığını belirtiyor.

ABD ve Suudi Arabistan'ın Suriye'ye koordineli bir saldırı düzenlemesi halinde dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı konumunda bulunan Suudi Arabistan'dan diğer ülkelere yapılan petrol ihracatının sekteye uğrayabileceğini vurgulayan uzmanlar, bunun fiyatlarda yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam edebileceğine dikkati çekiyor.

Ayrıca uzmanlar, ABD ile Çin arasında son haftalarda ticaret savaşı çıkması endişesinin Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in açıklamalarıyla azaldığına işaret ederek, bunun her iki ülkenin petrol talebinde yavaşlama görüleceği ihtimalini azalttığını ifade ediyor.

Kaynak : Milli Gazete 

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