Avrupa’nın en önemli moda merkezlerinden Paris’te Türk moda rüzgarı esti. Avrupa’nın en büyük hazır giyim ve konfeksiyon tedarikçilerinden Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, 13-15 Şubat 2018 tarihlerinde Paris’te düzenlenen Premiere Vision (PV) Manufacturing Paris Fuarı’nda 26 firma ile şov yaptı.

İstanbul ve İzmir ağırlıklı 26 Türk hazır giyim firması, fuar iplik, kumaş, deri, hazır giyim, aksesuar, tasarım sektörlerini bir araya getiren Premiere Vision (PV) Manufacturing Paris Fuarı’nda İlkbahar-Yaz 2019 koleksiyonlarını dünyanın dört bir tarafından gelen alıcılara sunma fırsatı yakaladı. 126 ülkeden gelen ithalatçılar, Türkiye standına yoğun ilgi gösterdi.

Dünyanın en prestijli tekstil ve hazır giyim fuarı, Premiere Vision (PV) Manufacturing Paris Fuarı’na 2015 yılından beri yılda iki kez Türkiye Milli Katılım Organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirten Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kızılgüneşler, Türkiye’den katılımın her yıl arttığı ve Türk firmalarının bu pazarda konumunu güçlendirmesine yardımcı olduklarını kaydetti.

Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ile tekstil sektörlerinin birlikte yıllık 25 milyar dolar ihracata imza attıklarına dikkati çeken Kızılgüneşler, "Birbirinin tamamlayıcısı bu iki sektörün 2023 yılı ihracat hedefi ise; 50 milyar doları hazır giyim, 20 milyar doları tekstil olmak üzere 70 milyar dolar. Bu hedefe ulaşmak için yeni ihraç pazarlarına ve müşterilere ihtiyacımız var. İhracatçı firmalarımızın fuarlara katılarak ürünlerimizi tanıtma ve yeni ihracat bağlantıları kurmaları hayati öneme sahip. İhracatçı firmalarımız yeni koleksiyonlarını 126 ülkeden gelen 60 binin üzerinden profesyonelin beğenisine sundu. Bu temasların ihracat rakamlarımıza olumlu yansıyacağından kuşkumuz yok" diye konuştu.

"Türkiye, Eylül ayındaki PV Fuarı’nda partner ülke olmak istiyor"

Premiere Vision (PV) Manufacturing Paris Fuarı’ndan Türk hazır giyim sektörünün daha fazla fayda sağlaması için fuar idaresi ile yeni projeler üzerinde çalıştıkları bilgisini paylaşan EHKİB Başkanı Kızılgüneşler, "Eylül ayında gerçekleştirilecek fuarda katılımcılarımızın Avrupa’nın önemli markaları ile bir araya geleceği bir networking etkinliği organize edilmesi konusunda anlaştık. Yine önümüzdeki dönemde firmalarımızın daha çok alıcıyla bir araya gelebilmesine imkan sağlayacak projeler gerçekleştirilmesi konusunda mutabık kalındı. Türkiye’nin 2018 Eylül ayında düzenlenecek PV Fuarı’nda ‘partner ülke’ olması konusunda fuar idaresi ile görüşmelerimiz sürüyor" diyerek sözlerini tamamladı.

Fransa ihracatımızda beşinci büyük pazar"

Fransa’nın 2017 yılında 21.5 milyar dolar konfeksiyon ithalatı yaptığını anlatan Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak Sertbaş, "Türkiye’nin Fransa’ya 2017 yılında yaptığı konfeksiyon ihracatı ise 845 milyon dolar seviyesinde. İhracatımızda Almanya, İspanya, İngiltere ve Hollanda’nın ardından 5’inci büyük pazar konumunda" dedi.

EİB 12. Moda Tasarım Yarışması finalistleri de PV fuarını ziyaret etti

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin hazır giyim sektörüne genç ve vizyoner tasarımcılar kazandırmak için geçen yıl 12’nsini düzenlediği EİB Moda Tasarım Yarışmasının 5 finalistini de ödül olarak Premiere Vision (PV) Manufacturing Paris Fuarı’nı ziyaret etmelerine olanak sağladıkları bilgisini veren Sertbaş sözlerini şöyle tamamladı:

"EİB 12. Moda Tasarım Yarışmamızın ikincisi Harun Çifçi, fuarda tasarımlarını sergileme fırsatı bulurken, Blanc Bleu firmasında tasarımcı olarak çalışmak üzere görüştü. Genç tasarımcılarımız açısından da vizyonlarını geliştirici bir fuar oldu."

Premiere Vision (PV) Manufacturing Paris Fuarı’nda, Türkiye standını Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Paris Ticaret Başmüşaviri Müge Varol Ilıcak ziyaret eden isimler arasında yer aldı.

Premiere Vision (PV) Manufacturing Paris Fuarı’na katılan Türk firmaları; Akçakaya Group Tekstil, Akçınar Gıyım, Apaz Tekstil, Bilsar Tekstil, Bizden Giyim, Bosporus Tekstil, Cbf Tekstil, Demoteks Tekstil, Dnd Tekstil, Eken Tekstıl, Ekpen Tekstil, Fıratteks Tekstil, Gülsen Tekstil, İya Tekstil, Kaynak Tekstil, Larmatex, Maydenim Tekstil, Merger Tekstil, Mergü Tekstil, Mosi Tekstil, Seyfeli Dış Ticaret, Tamara Tekstil, Tulıne Tekstil, Yelkenci Tekstilyılmaz Tekstil (Knıtwear Solutıon) Ve Zaroteks Tekstil oldu.