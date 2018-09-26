“Parayla poşet satmak fırsatçılıktır”

Büyük marketlerin zorunluluk başlamadığı halde fırsatçılık yaptığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Büyük marketler, zincir marketler, gross marketler gibi birçok market şimdiden fırsatçılığa başladı. Naylon poşetlerin cüzi bir miktar para ile satılması zorunluğu ilgili yönetmelikte 1 Ocak 2019 itibari ile geçerli olacak. Fakat henüz bu zorunluluk ortada yokken büyük marketler bazen ilk poşette, bazen ikinci poşette vatandaştan ücret istiyor. Bu tamamen fırsatçılıktır” diye konuştu.
İHA