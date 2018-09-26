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“Parayla poşet satmak fırsatçılıktır”

Naylon poşetlerin ocak ayı itibariyle para ile satılması zorunlu olacağı halde bazı marketlerin bunu şimdiden fırsata çevirdiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Naylon poşetlerle ilgili yönetmelik ocak ayı itibariyle geçerli olacak fakat bazı zincir marketler, gross marketler ve onlar gibi diğer büyük marketler şimdiden poşeti parayla satmaya başladı. İşi fırsata çeviren bu marketler haksız kazanç sağlıyor” dedi.

“Parayla poşet satmak fırsatçılıktır”

Naylon poşetlerin ocak ayı itibariyle para ile satılması zorunlu olacağı halde bazı marketlerin bunu şimdiden fırsata çevirdiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Naylon poşetlerle ilgili yönetmelik ocak ayı itibariyle geçerli olacak fakat bazı zincir marketler, gross marketler ve onlar gibi diğer büyük marketler şimdiden poşeti parayla satmaya başladı. İşi fırsata çeviren bu marketler haksız kazanç sağlıyor” dedi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 17:57
“Parayla poşet satmak fırsatçılıktır”

Büyük marketlerin zorunluluk başlamadığı halde fırsatçılık yaptığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Büyük marketler, zincir marketler, gross marketler gibi birçok market şimdiden fırsatçılığa başladı. Naylon poşetlerin cüzi bir miktar para ile satılması zorunluğu ilgili yönetmelikte 1 Ocak 2019 itibari ile geçerli olacak. Fakat henüz bu zorunluluk ortada yokken büyük marketler bazen ilk poşette, bazen ikinci poşette vatandaştan ücret istiyor. Bu tamamen fırsatçılıktır” diye konuştu. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Naylon PoşetlerParaBendevi Palandöken
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