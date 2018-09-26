“Parayla poşet satmak fırsatçılıktır”

Naylon poşetlerin ocak ayı itibariyle para ile satılması zorunlu olacağı halde bazı marketlerin bunu şimdiden fırsata çevirdiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Naylon poşetlerle ilgili yönetmelik ocak ayı itibariyle geçerli olacak fakat bazı zincir marketler, gross marketler ve onlar gibi diğer büyük marketler şimdiden poşeti parayla satmaya başladı. İşi fırsata çeviren bu marketler haksız kazanç sağlıyor” dedi.