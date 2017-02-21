Hamsi fiyatları cep yakmaya devam ediyor. Palamudun hamsiyi tüketmesiyle birlikte hamsi fiyatlarının tavan yaptığını kaydeden Kasap Pazarı balıkçı esnafları BUSABAH’a konuştular.

Balık piyasasında hamsinin bulunmadığını dile getiren Şeref Çetinkaya isimli balık satıcısı, hamsinin bu pahalılığın artık bu şekilde gideceğini söyledi.

HAMSİ DIŞINDAKİ BALIK TÜRLERİ BOL ÇIKIYOR

Denizden hamsi dışında diğer balık türlerinin bol çıktığını kaydeden Çetinkaya, “Piyasada balık yok, gelmiyor o yüzden pahalı oluyor. İstavrit 20 liraydı, bugün 17 liraya düştü. Hamsi gelmiyor. Günde bir, iki kasa geliyor. Artık sezon sonuna kadar böyle de gider. Denizde balık yok. Palamut hamsiyi yiyor o yüzden piyasada hamsi yok. Gevrek ve çinekop fiyatları normal. Hamsi şu anda 13 lira. Temizlenmiş olanı ise 17 lira. Somon 15 lira, çupra 20 lira, levrek 22 lira, alabalık 12 lira, palamut şu anda 17 liraya düştü. Çinekop-sarıkanat normalde 50 lira ama şu anda 20 lira. Diğer balık fiyatları düşerken hamsi pahalanıyor. Çünkü denizde hamsi dışındaki balık türleri bol çıkıyor. Hamsi fiyatları sezon bitimine kadar böyle devam eder” diye konuştu.

HAMSİ ÇOK PAHALI

Artık maddi gücü iyi olanların hamsi aldığını belirten Aziz Yılmaz isimli balıkçı ise, “Palamut hamsileri yediği için bu sene hamsi çok pahalı. O kadar pahalı ki temizlenmiş hamsi 17 lira, temizlenmemiş şoklu olanı bile 13-14 lira arası değişiyor. Hamsideki bu fiyat yüksekliği sezon bitene kadar devam eder diye düşünüyorum. Maddi gücü olanlar artık hamsiyi alıyor” ifadelerini kullandı.

MUTLU SARIGÜL