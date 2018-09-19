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“Paranın piyasada olması lazım”

Bankaların esnafı, tüccarı, vatandaşı arayarak ‘biz paranıza şu kadar faiz veriyoruz’ diyerek, paranın hapsine neden olduğunu ileri süren MİM-DER Başkanı Mustafa Kırteke, “Piyasaların tıkanması ilimizi ve ülkemizi farklı yönlere götürecektir. Bizim bunun önüne geçmemiz gerekiyor. İstihdamın sağlanması, üretimin artması için paranın piyasada olması lazım” dedi.

“Paranın piyasada olması lazım”

Bankaların esnafı, tüccarı, vatandaşı arayarak ‘biz paranıza şu kadar faiz veriyoruz’ diyerek, paranın hapsine neden olduğunu ileri süren MİM-DER Başkanı Mustafa Kırteke, “Piyasaların tıkanması ilimizi ve ülkemizi farklı yönlere götürecektir. Bizim bunun önüne geçmemiz gerekiyor. İstihdamın sağlanması, üretimin artması için paranın piyasada olması lazım” dedi.

19 Eylül 2018 Çarşamba 15:11
“Paranın piyasada olması lazım”

Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİM-DER) Başkanı Mustafa Kırteke, bankalardaki faiz oranlarını değerlendirdi. Dernek binasında yaptığı basın açıklamasıyla önemli açıklamalarda bulunan Başkan Kırteke, son 2 aydır dolarda, dövizde farklı hareketlilikler olduğunu belirtti.

“Bu da piyasaları olumsuz yönde etkilemekte” diyen Başkan Kırteke, 21. yüzyılın küresel teröristlerinden olan Amerika’nın Türkiye’ye karşı yaptırım yapmaya kalktığını hatırlattı.

PARANIN PİYASADA OLMASI LAZIM

Bankaların paranın hapsine neden olduğunu ileri süren Başkan Kırteke, “Biz bu yaptırımlara boyun eğmedik. Bundan sonra da boyun eğmeyeceğiz. Bu yaptırımlar piyasayı olumsuz yönde etkiliyor. burada rant elde etmek isteyenlerin en önde gelenleri bankalardır. Bankalar şu yolu çok izliyorlar: Esnafı, tüccarı, vatandaşı arayarak ‘biz paranıza şu kadar faiz veriyoruz’ diye paranın hapsine neden oluyorlar. Bu da ister istemez piyasalarda sıkıntılara neden oluyor. Bu da piyasaları aşırı derecede tıkıyor. Piyasaların tıkanması ilimizi ve ülkemizi farklı yönlere götürecektir. Biz bunun önüne geçmemiz gerekiyor. İstihdamın sağlanması, üretimin artması için paranın piyasada olması lazım. Bizler hükümetimizden bu konu ile ilgili bir çalışma yapmalarını talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

‘KREDİNİZİ YATIRIN YENİ KREDİ VERELİM’ DİYORLAR

Kredilerin acilen piyasaya dürülmesi gerektiğini ifade eden Başkan Kırteke, “Bankalarda yeni faiz oranları açıklandı. Bazı bankalarda faiz oranları, 100 binin altı 1,98, 100 bin ile 500 bin arası kredilerde 2,09 oranına yükseldi. Aslında ticareti kısıtlayıcı faiz politika kazanımlarından vazgeçmemiz lazım. Konut satışlarının artması için faiz oranlarının 1’lere çekilmesini talep etmekteyiz. Birde bankalar, ‘Şu kredinizi yatırın yeni kredi verelim’ diyorlar. Bu talebi hemen gerçekleştirmeleri etikte değil,  yasalda. Bir başka konu ise devletin verdiği garanti kredileri var, devlet garantör olmasına rağmen bu kredileri esnafa vermiyorlar. Esnaf şu an sıkışık durumda. Bu kredilerin acilen piyasaya sürülmesi gerekir” söylemlerini kullandı.

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
MİM-DER
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