Malatya’da evlerinde soba kuran vatandaşların çok olduğunu ve kayıt dışı satışlar nedeniyle satış yapamadıklarını ifade eden Malatya Mahrukatçılar Odası Başkanı Orhan Özbek, yerli kömür üretiminin de yapılması gerektiğini kaydetti. Başkan Özbek, “Paralarımız hep yurtdışına gidiyor. Üretimimiz olsa paralar ülkemizde kalır” dedi.

Bu yıl kış mevsiminin erken gelmesi ve günlerin soğuk geçmesi birçok vatandaşı soba kurmaya yöneltti. Vatandaşların bol bol odun ve kömür almasına rağmen kayıtlı olan esnafların satış yapamadığını ifade eden Malatya Mahrukatçılar Odası Başkanı Orhan Özbek, ayrıca yerli kömür üretimine de ağırlık verilmesi gerektiğini kaydetti. BUSABAH’a konuşan Başkan Özbek, önemli açıklamalarda bulundu.

Ekonomik nedenlerden ve doğalgazın evleri ısıtmaması nedeniyle çoğu vatandaşın evine soba kurduğunu dile getiren Başkan Özbek, alınan odun ve kömürlerin kayıt içinde olan esnaflara fazla yararı olmadığını söyledi.

SATIŞ 1 KAMYONA DÜŞTÜ

Esnafların sıkıntılı olduğunu belirten Başkan Özbek, “Traktörün, kamyonun üzerinde odun ve kömür satınlar bundan faydalandı. Bizim dışımızda satış yapan kayıt dışı dediğimiz insanlar para kazandılar. Ayıt dışı çalışanlara bizlerin yetişmesi mümkün olmuyor. Belediyelerle el birliği içerisinde olup kayıt dışının önüne geçmemiz gerekiyor. Soba da yansa, kömür de yansa esnafımıza, ekonomimize faydası olmadı. Esnaflarımız gerçekten çok sıkıntılı durumda. 100 kamyon kömür satışımızdan bu yıl neredeyse 1 kamyona düştü. Bu da kayıt dışı satışlardan kaynaklandı” şeklinde konuştu.

ZARAR ETTİK

Yerli kömür üretimine ağırlık verilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Özbek, “Bazı toptancılar kayıt dışı olan satıcılara kömür, odun satıyorlar. Bunu da Çevre İl Müdürlüğü, belediyelerle halledeceğiz. Ayrıca depolanan odun ve kömürler çevre için çirkin görüntüler de oluşturuyor. Bunların sitelere yönlendirilmesi gerekiyor. Ayrıca bizler kömürleri dolarla aldığımız için bundan da zarar ettik. Mesela 100 dolara alınan kömür şimdi 200 dolar. Bu yönde de kendi yerli kömürlerimizin işlense çok iyi olur. Çünkü kükürt oranı düşük olan kömürlerimiz var. Yerli üretime ağırlık verilmeli. Paralarımız hep yurtdışına gidiyor. Üretimimiz olsa paralar ülkemizde kalır” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL