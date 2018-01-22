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PALADÖKEN'DEN NET İSTİHDAM MESAJI

Esnaf ve sanatkarın 18-25 yaş arasındaki ek istihdamına sağlanacak olan devlet desteğinin 16-35 yaşa çekilmesi gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “15-24 yaş arası gençlerin işsizlik oranı yüzde 19,3. Bu gençlerin iş bulabilmesi için yapılan devlet desteği son derece önemli. Ancak, artık Türkiye’deki gençlerin mezun olma, askerliği bitirme ve hayata atılma yaşı artıyor. Dolayısıyla, genç istihdamını artırmak için, 18-25 yaş arasındaki gençlere verilecek olan “bir senden bir benden”istihdam teşviki 16-35 yaş arasını kapsayacak şekilde genişletilmeli” dedi. 

PALADÖKEN'DEN NET İSTİHDAM MESAJI

Esnaf ve sanatkarın 18-25 yaş arasındaki ek istihdamına sağlanacak olan devlet desteğinin 16-35 yaşa çekilmesi gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “15-24 yaş arası gençlerin işsizlik oranı yüzde 19,3. Bu gençlerin iş bulabilmesi için yapılan devlet desteği son derece önemli. Ancak, artık Türkiye’deki gençlerin mezun olma, askerliği bitirme ve hayata atılma yaşı artıyor. Dolayısıyla, genç istihdamını artırmak için, 18-25 yaş arasındaki gençlere verilecek olan “bir senden bir benden”istihdam teşviki 16-35 yaş arasını kapsayacak şekilde genişletilmeli” dedi. 

busabahmalatya
busabahmalatya
22 Ocak 2018 Pazartesi 12:51
PALADÖKEN'DEN NET İSTİHDAM MESAJI

Gençlerin işe başlama yaşı yükseldi”


Genç işsizliğinin önüne geçmek için verilen istihdam desteğinin ekonomiye daha çok katkı sağlaması için kriterlerinin genişletilmesinin önemine vurgu yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “İstihdam şurasında esnaf ve sanatkara yönelik verilen müjdenin kapsamının genişletilmesini istiyoruz. Üç ve daha az çalışanı olan esnaf ve sanatkar, 18-25 yaş arasındaki bir genci işe aldığında bu gencin maaş, prim ve vergisinin bir ayını devlet bir ayını esnaf ödeyecek. Yani bir yıllık maaşın 6 ayı esnaftan 6 ayı da devletten olacak. Devletin bu teşviki hem esnafı hem de iş arayan gençleri oldukça rahatlatacak. Ancak günümüz şartlarında gençlerin işe başlama yaşı, önceki dönemlere göre artıyor. Gençler artık 25’li yaşlarda üniversiteden yeni mezun oluyor. Master ve doktora yapan, askerliğini bitiren gençler iş arama sürecine girdiklerinde yaşları 30’u buluyor. Öğrenim yaşının yükselmesi nedeniyle evlilik yaşı da yükseliyor. Bu kapsamda istihdam desteği yaşının 35’e çekilmesiyle iş sahibi olan gençler daha fazla beklemeden evlenebilecek” diye konuştu.


“18-25 yaş kriteri 16-35’e çıkarılmalı”


Gençlik ve yaşlılık tanımlamalarının günümüz şartlarında farklılık gösterdiğini ifade eden Palandöken, “Yaşam kalitesi arttı ve gençlik yaşı yükseldi.Dünya Sağlık Örgütü’ne göre artık bireyler 17 yaşına kadar ergen kabul ediliyor, 18-65 yaş arası için ise genç tanımı yapılıyor. Çünkü gelişen imkanlar ve tıp sayesinde artık ortalama yaşam süresi de arttı. TÜİK’e göre ülkemizde ortalama yaşam süresi 78 olarak belirlendi. Bu yüzden devlet tarafından verilen istihdam desteklerindeki yaş kriteri de genişletilmeli. Liseyi tamamlayamadan işe giren gençler göz önünde bulundurularak 18 yaş sınırı 16’ya çekilmeli. Üniversiteden mezun olup iş arama sürecine giren gençler için de 25 yaş sınırı 35’e çıkarılmalı. Bu sayede hem işsizlikle mücadele hız kazanır hem de esnaf ve sanatkarın yanında çalıştıracağı istihdam kriteri genişletilmiş olur. İstihdamın artması ile ekonomi de canlanır” şeklinde konuştu. 
 

İHA

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GençlerMalatyaBusabahIstihdamPalandökenIssizlik
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