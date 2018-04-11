Özlü: “Yerli otomobil, sadece teknolojik bir ürün olmakla kalmayacak, bütün dijital trendlere de cevap verecek”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye’nin üreteceği yerli otomobilinin sadece teknolojik bir ürün olmakla kalmayacağını bütün dijital trendlere de cevap vereceğini söyledi.

Bursa’da düzenlenen Otomotiv Yan Sanayi Zirvesi, Crown Plaza Hotel’de düzenlendi. Zirvede konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “Bu toplantılardaki temel amaçlarımız Türk sanayisinin dinamosu olan değişik sektörlerimizin temsilcilerini dinlemek sizlerin görüşlerini almak ve hep birlikte ortak akıl, ortak vizyon ve ortak strateji belirlemektir. Dolayısıyla sizlerin katkıları hepimizin için son derece kıymetlidir. Türkiye’de ileri teknoloji yolculuğunda birbirimizi anlamak, uyum içinde hareket etmek ve somut çözümlere imza atmak istiyoruz. Bütün sektörlerin temel gücü ve kaldıracı tedarik sanayileridir. Tedarik sanayinin gücü özellikle otomotiv sektöründe son derece belirleyici konumdadır. Tedarik sanayi olmadan otomotiv sanayi olmaz. Tedarik sanayi ile desteklenmeyen bir otomotiv sektörünü geleceği olamaz. Bu nedenle Türk otomotiv tedarik sanayisinin büyümesi ve güçlenmesi ekonomimiz açısından son derece önemlidir” dedi.

Otomotivde yeni bir dünya düzeni kurulduğunu ifade eden Özlü, “Bütün ezberler bozuluyor. Bugünlerde mukayese edilemeyecek kadar farklı bir araç dünyası geliyor. Konvansiyonel yani içten yanmalı klasik araç dünyasının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Fransa, Almanya, Norveç, İngiltere ve Kanada gibi ülkeler yakın gelecekte benzinli ve dizel araçların kullanımını yasaklayacaklarını açıkladı. Ayrıca dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin, sıfır emisyon planını açıkladı. Bu vizyon değişimi ile birlikte otomotiv dünyası, yepyeni bir yöne doğru kaymaya başladı. Çok sayıda otomotiv şirketi otomotiv sektörüne girdi. Teknoloji şirketlerinin otomotiv sektörüne girişi ile birlikte otomotiv sektörü AR-GE faaliyetlerinin merkezine dönüştü. Her otomobil firmasının aynı zamanda AR-GE firması gibi davranması geleneksel üretim anlayışını kökünden değiştiriyor. Dijitalleşme, teknoloji ve otomotivin, her parçasına dokunmaya başladı. Bundan sonra dijital dönüşüme yön verenler otomotiv sektörünün geleceğini de belirleyeceklerdir” şeklinde konuştu.

Yeni otomotiv dünyasında elektrikli, otonom, internet bağlantılı paylaşımcı araçlar ön plana çıkacağını belirten Bakan Özlü, “Yeni otomotiv dünyasının güçlü aktörlerinden birisi olmak için trendleri doğru okumak, hazırlıklı olmak, planlarımızı buna göre yapmak durumundayız. Bu değişime ayak uydurmamız sadece otomotiv dünyası için değil, Türk ekonomisinin geleceği için de son derece gereklidir. Çünkü Türk ekonomisi ve sanayisinin taşıyıcı klonlarından biri de otomotiv sektörümüzdür. Teknolojik gelişmelere liderlik edecek sektörlerin başında otomotiv endüstrisi ve bu sektörü destekleyen tedarik sanayisi gelmektedir” diye konuştu.

“Artık İhracata yönelik araç üretiyoruz”

Teknolojiye liderlik etmek kalkınmaya liderlik etmek olduğunu ifade eden Özlü, “Dolayısıyla tedarik sanayisi ile birlikte Türk otomotiv sektörümüzün ülkemizin kalkınmasına öncülük etmesini istiyoruz. 2017 yılında 2016’ya göre yüzde 20’lik bir artışla 1 milyon 143 bin adet otomobil ürettik. Artık saatte 130 adet, dakikada 2 adet otomobil üreten bir Türkiye var. Ürettiğimiz otomobillerin yüzde 80’ini ihraç ediyoruz. Bu rakamlar övünülecek rakamlardır. Bu rakamlar 50 yılı aşkın otomobil tecrübemiz sonucu ortaya çıkan rakamlardır. Daha önceleri sadece iç pazara yönelik araç üretilirken, şimdi ise ihracata yönelik araç üretiyoruz. Bu yapısal değişimin sonucu olarak hem ana hem de tedarik sanayimizde küresel ölçekli rekabet gücü olan bir Türk otomotiv sanayisi ortaya çıktı” dedi.

Bundan sonra otomotiv tedarik sanayisinde en büyük hedefimiz yeni teknolojilere uygun olarak yerlilik oranını arttırmak ve ithal ara malı oranını azaltmak olduğunu ifade eden Özlü, “Üretimde kullanılan ara malı ithalatını makul düzeye çekeceğiz. Otomotiv ana sanayinin ithal malzeme oranı İngiltere’de yüzde 18, İtalya’da yüzde 13, Almanya’da yüzde 12, Japonya’da yüzde 6, Fransa’da yüzde 5, Güney kore’de yüzde 1 düzeyindedir. Bu oran ülkemizde yüzde 50 civarındadır. İşte bu oran neden yerli otomobil yapıyoruz, neden yerli ve milli sanayi diyoruz sorusunun cevabıdır. Bu şartlar altında bir aracın neredeyse tümünü üretecek yetkinlikte olan Türk otomotiv ve tedarik sanayisini yerlileştirme politikası ile desteklemeye kararlıyız. İthal ettiğimiz otomotiv parçalarının yerlileştirilmesi hedefi bakanlığımızın odak sektörler politikasında yerini almıştır” şeklinde konuştu.

Türkiye ithal ettiği yüzlerce ara malını kendi insan kaynağı ile kendi teknolojisi ve sermayesi ile üretmek yeteneğine fazlası ile sahip olan bir ülke olduğuna dikkat çeken Bakan Özlü, “Mesele sadece özgüven meselesidir. Türk otomotiv sektörü, 50 yıllık birikimi ile ve donanımıyla, bu özgüvene sahip bulunuyor. Bu özgüvenimizin, çok önemli bir göstergesi de hiç şüphesiz Türkiye’nin otomobili projesidir. Memnuniyet ile ifade etmek isterim ki Türkiye’nin yerli otomobili, sadece teknolojik bir ürün olmakla kalmayacak, bütün dijital trendlere de cevap verecektir. Bu anlamda sizlerden yerli otomobil projemizi küresel aktör olma hedefimizin önemli bir parçası ve eşiği olarak görmenizi istiyorum. Yerli marka otomobilimiz, yerli tedarik sanayimize de önemli katkılar sağlayacaktır. Türkiye’nin otomobili, Türk otomotiv sektörüne sıçrama yaptıracaktır. Bakanlık ve hükümet olarak, yüksek teknolojili ürünlere odaklanmış durumdayız. Elektrikli araç depolama sistemlerinden, hibrit araçlara, petro kimyadan raylı sistemlere kadar, bir çok sektörde teknolojik yatırımlarına önemli oranda teşvikler verilmiştir. Aynı şekilde bakanlığımıza bağlı, tüm kuruluşlarımız, bütün enerjilerini, yüksek teknolojiye odaklamış durumdadır” ifadelerini kullandı.

KOSGEB ve TUBİTAK kaynaklarını teknoloji odaklı ürünlere, teknoloji odaklı tasarımlara destek vermeye yönlendirdiklerini belirten Özlü, “Yüksek teknolojili üretim cari açığın panzehridir. Teknolojiye yatırım yaparak, cari açık problemini çözmeye kararlıyız. Bütün imkanlarımızı iş adamlarımıza bütün girişimcilerimize bütün firmalarımıza kullanacağız. Şunu söylüyoruz ki artık yüksek teknoloji zamanıdır. Yarını değil 3 ay sonrasını değil 1 yıl sonrasını değil hemen şimdi bugün ileri teknoloji zamanıdır. Sizlerin cesur olmanızı, kendinize güvenmenizi istiyoruz. Devletimiz her koşulda yanınızda olmaya devam edecek. Otomotiv tedarik sanayi zirvesinde siz kıymetli sektör temsilcilerinden sektörün sorunlarını ve taleplerini birinci ağızdan dinleyeceğiz. Taleplerini ve önerileriniz bizim için son derece önemlidir. Zirvemizin yol gösterici olmasını diliyorum” dedi.