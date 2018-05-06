Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 26°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
102599
ALTIN
178.629
DOLAR
4.2212
STERLİN
5.7123
EURO
5.0509

Oyumu Nerede Kullanacağım?

Türkiye 24 Haziran Pazar günü sandık başına gidecek. Erken seçime az bir süre kala ‘Oyumu nerede kullanacağım’ sorusunun cevabı aranıyor.

Oyumu Nerede Kullanacağım?

Türkiye 24 Haziran Pazar günü sandık başına gidecek. Erken seçime az bir süre kala ‘Oyumu nerede kullanacağım’ sorusunun cevabı aranıyor.

06 Mayıs 2018 Pazar 14:07
Oyumu Nerede Kullanacağım?

YSK TC KİMLİK İLE SANDIK SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

YSK sandık sorgulama ekranına girdiğiniz zaman aşağıdaki gibi bir ekranla karşılaşacaksınız. Nüfusa kayıtlı olduğunuz il, TC Kimlik no ve Nüfusa kayıtlı olduğu sıra no ile doğrulama resmide yer alan karakterleri yazdıktan sonra sisteme giriş yapabiliyorsunuz. Nerede oy kullanacağınıza ait bilgiler anında karşınızda olacak.

SEÇİM YERİ SORGULAMA NASIL YAPILACAK?

Yurt İçi seçmen sorgulama yapmak için https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtici.jsp sitesine girip, “Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl”, “T.C. Kimlik Numarası”, “Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No” gibi bilgileri doldurduktan sonra resim doğrulaması yaptığınızda nerede oy kullanacağınızı öğrenebilirsiniz.

Son Güncelleme: 06.05.2018 14:10
Anahtar Kelimeler:
Oyumu Nerede KullanacağımSandıkOyErken Seçim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çifte Vergilendirme Önlenecek
Çifte Vergilendirme Önlenecek
31 Ekim’e Kadar...
31 Ekim’e Kadar...
TOKİ’ye Talep Yağıyor
TOKİ’ye Talep Yağıyor

banner29

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim