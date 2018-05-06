Oyumu Nerede Kullanacağım?

YSK TC KİMLİK İLE SANDIK SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

YSK sandık sorgulama ekranına girdiğiniz zaman aşağıdaki gibi bir ekranla karşılaşacaksınız. Nüfusa kayıtlı olduğunuz il, TC Kimlik no ve Nüfusa kayıtlı olduğu sıra no ile doğrulama resmide yer alan karakterleri yazdıktan sonra sisteme giriş yapabiliyorsunuz. Nerede oy kullanacağınıza ait bilgiler anında karşınızda olacak.

SEÇİM YERİ SORGULAMA NASIL YAPILACAK?

Yurt İçi seçmen sorgulama yapmak için https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtici.jsp sitesine girip, “Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl”, “T.C. Kimlik Numarası”, “Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No” gibi bilgileri doldurduktan sonra resim doğrulaması yaptığınızda nerede oy kullanacağınızı öğrenebilirsiniz.