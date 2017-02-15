Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe giren beyaz eşyada Nisan ayının sonuna kadar yüzde 6,7 olan özel Tüketim Vergisinin sıfırlanması tüketiciler ile üreticileri son derece memnun etti. Bundan 1 ay öncesine kadar durgun olan beyaz eşya piyasasının ÖTV vergisinin sıfırlanmasıyla canlandığını kaydeden beyaz eşya satıcısı Harun Doğan isimli vatandaş, gazetemize konuşarak, bu indirimin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

İŞLERİMİZ DURGUNLAŞMIŞTI

Beyaz eşya piyasasının şu anda canlı olduğunu dile getiren Doğan, “Bundan 1 ay öncesine kadar ekonomideki dalgalanma nedeniyle işlerimiz durgunlaşmıştı. 30 Nisan’a kadar yapılan ÖTV sıfırlanmasıyla işlerimiz biraz daha canlandı. Piyasanın canlanmasıyla birlikte hem müşteriler hem tüketiciler hem de üreticiler bu konuda bayağı bir sevindiler. Şu anda piyasa canlı. Umarım bu canlılık bu şekilde devam eder” diye konuştu.

EVLENENLER İÇİN ÖNCELİK OLDU

ÖTV’nin sıfırlanmasıyla beyaz eşyalardaki fiyat düşüşlerinin müşterileri hayrete düşürdüğünü belirten Doğan, “Hem yeni evlenenler için hem ürününde sıkıntı yaşayıp ürününü değiştirmek isteyenler için ya da fiyat konusunda karar veremeyip de çok düşünen müşterilerimiz için bir avantaj söz konusu oldu. Özellikle yeni evlenenler için büyük bir öncelik oldu. En fazla satılan ürünlerimizden bir tanesi 9 kilo bin 200 devir çamaşır makinesi. Bu çamaşır makinesinin fiyatı yaklaşık 2 bin 55 TL’ydi. Eskiye getir yeniyi götür kampanyasıyla yaklaşık olarak bin 650 TL’ydi, şu anda ise yaklaşık olarak fiyatı bin 500, bin 550 TL civarında satılıyor. Müşterilerimiz yaklaşık olarak fiyatların yüksekliğini görüyorlardı. Bu düşüş onları da bir hayrete düşürdü. Çünkü beyaz eşyalardaki fiyatların düşeceği böyle tahmin edilmiyordu. Büyük bir rakam düşüşü söz konusu oldu ve bu da hem tüketiciler hem de bayiler açısından iyi oldu” ifadelerini kullandı.

BU BİZLER İÇİN BÜYÜK BİR FIRSAT

Beyaz eşya almak isteyen Firdevs Özcan isimli vatandaş ise, “Fiyatlarda oldukça büyük bir düşüş var. Özellikle bir ev dizilmesi gereken eşyalarda. Bu bizler için büyük bir fırsat. Bu fırsatı kaçırmamak için bir çamaşır makinesi, buzdolabı, bulaşık makinesi ve elektrikli süpürge aldım. İnşallah bu gibi kolaylıklar sağlanmaya devam eder” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL