OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI OCAK'TA DARALDI

2018 yılı Ocak ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 35 bin 76 adet olarak gerçekleşti. 35 bin 323 adet olan 2017 yılı Ocak ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 0,7 oranında azaldı. 2018 yılı Ocak ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,59 arttı ve 26 bin 611 adet oldu. Geçen sene 25 bin 689 adet satış gerçekleşmişti. 2018 yılı Ocak ayında hafif ticari araç pazarı 2017 yılının Ocak ayına göre yüzde 12,13 azaldı ve 8 bin 465 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 9 bin 634 adet satış olmuştu.

2018 yılı Ocak ayında 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 1,7 artış, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 19,1 artış ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 21,1 azalış izlendi. 2018 yılı Ocak ayında 9 adet elektrikli ve 518 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 2018 yılı Ocak ayında otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 39,0 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 10 bin 378 adet ile sahip oldu. 2018 yılı Ocak ayında dizel otomobil satışlarının payı yüzde 56,83’e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 67,28’e yükseldi.

2018 yılı Ocak ayında otomobil pazarı segmentinin yüzde 84,12’sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 58,85 pay alan C (15 bin 661 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (yüzde 54,88 pay, 14 bin 605 adet) oldu. 2018 yılı Ocak ayında hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 67,10 pay ile van (5 bin 680 adet), ardından yüzde 11,98 pay ile kamyonet (bin 14 adet), yüzde 11,02 pay ile minibüs (933 adet) ve yüzde 9,9 pay ile Pick-up (838 adet) yer aldı.

2018 yılında; ABD’deki gelişmeler; Merkez Bankası’nın (FED) para politikasındaki normalleşme süreci, ekonomideki iyileşmeye paralel olarak politika faiz artırma beklentisi, AB ekonomisindeki gelişim ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) uygulayacağı para politikası, Brexit kararının AB ve diğer ülkelere olan etkisi, Çin ekonomisindeki yavaşlama ve gelişmekte olan ülkelere etkisi, jeopolitik gelişmeler, TCMB’nin para politikası ve enflasyonla mücadele kararlığı, Cari işlemler açığındaki gelişim, yapısal reformlara ait atılacak adımlar, ekonomik aktivitenin gelişimi ve büyüme hızı etkili olacağı kaydedildi.