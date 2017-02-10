Bilim, sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Akif Gülaçtı, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Bu bağlamda ilimiz merkez ve ilçelerinde bulunan akaryakıt satış istasyonlarındaki akaryakıt sayaçları ve LPG sayaçları, tartım işinde kullanılan vasıta baskülleri sahiplerinin her iki yılda bir yapılan periyodik (yıllık) muayeneleri için Malatya Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne 28 Şubat 2017 tarihi mesai bitimine kadar beyanname verilmesi gerekmektedir” diyerek özetle şu ifadelere yer verdi:

DİLEKÇE İLE MÜRACAAT ETMELİLER

“24 Temmuz 1994 tarih ve 22000 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği'nin 9. maddesinin (a) fıkrasına göre; 10 yıllık damga süresini doldurmuş elektrik, su, doğalgaz sayaçları ile 2 yıllık damga süresini doldurmuş hassas kütle ölçüleri 5 kilogramdan yukarı kütle ölçüleri, maksimum kapasitesi 2000 kilogramdan fazla olan tartı aletleri, hububat muayene aletleri, demiryolu yük ve sarnıç vagonları, naklimetre, akaryakıt ölçek ve sayaçları ile likit petrol (LPG) sayaçlarını kullanan kişi ve kuruluşların, ölçüler ve ayar yönünden bağlı bulundukları Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine, 1. ve 2. Sınıf otomatik olmayan tartı aletleri (Kuyumcu ve eczane tartıları) ile maksimum kapasitesi 2000 kilogram kadar otomatik olmayan elektronik tartı aletleri için yetkili tartı aleti muayene servislerine, Taksimetre kullanıcıları, taksimetre muayene servislerine, 2 yıllık damga süresini doldurmuş uzunluk ölçüleri (tek parçalı ağaç metreler), akıcı maddeler için hacim ölçüleri, kuru taneli maddeler için hacim ölçüleri 5 kilograma kadar hassas olmayan kütle ölçüleri, yay ve elektronik tertibatı bulunmayan maksimum kapasitesi 2000 kilograma kadar mekanik tartı aletlerinden; masa terazileri, asma teraziler, tek kollu kantarlar, ibreli teraziler ile açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan maksimum kapasitesi 2000 kilograma kadar elektronik tartı aletlerini bulunduran kişi ve kuruluşların, ölçüler ve ayar yönünden bağlı bulundukları tartı aletlerini bulundurun kişi ve kuruluşların, ölçüler ve ayara yönünden bağlı bulundukları grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurluklarına bir dilekçe ile müracaat etleri gerekmektedir.”

UYGULANACAK CEZALAR

Gülaçtı, ölçü ve ölçü aletlerinin muayene ve damgalarını yaptırmayanlar hakkında ise şu cezai müeyyidelerin uygulanacağını bildirdi:

“3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'nun 15. maddesinin (c) fıkrası gereğince; damgası kopmuş, bozulmuş veya damga süresi dolmuş her bir ölçü aleti için idari para cezası verilir. 2017 yılı için uygulanacak İdari Para Cezası Miktarı bin 835 TL olarak belirlenmiştir. Bu nedenle ölçü ve ölçü aletlerinden muayene ve damgalama süresi dolanların sahiplerince belirlenen yetkiye göre 28 Şubat 2017 tarihi mesai bitimine kadar Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğümüze, grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurluklarına veya yetkili muayene servislerine ölçü ve ölçü aletinin cinsi, markası numarası ve kapasitesi belirtilerek müracaat etmeleri gerekmektedir.”

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