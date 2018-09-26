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O yönetmelik yürürlüğe girdi

Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, etiket, tarife ve fiyat listelerinde ‘yerli üretim’ logolarının bulunmasına dair yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

O yönetmelik yürürlüğe girdi

Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, etiket, tarife ve fiyat listelerinde ‘yerli üretim’ logolarının bulunmasına dair yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 18:11
O yönetmelik yürürlüğe girdi

Konuyla ilgili olarak yazılı açıklamada bulunan Ticaret İl Müdürü Alaattin Fırat, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“18/9/2018 tarih ve 30539 ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 3/10/2018 tarihinde yürürlüğe girecek olan düzenleme ile anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinde değişikliğe gidilerek etiket ve listelerde bulunması zorunlu bilgilere; Malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih ve üretim yeri Türkiye olan mallar için, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret hususları eklenmiştir.

Bakanlığımız tarafından tüketicilere yönelik mal satışlarında, ürünün ülkemizde üretildiğini göstermek üzere tüketicilerin dikkatini ilk bakışta çekecek nitelikte ‘yerli üretim’ logosu hazırlanmıştır.

Üretimi Türkiye’de yapılan ürünlerin etiket, tarife ve fiyat listelerinde ‘yerli üretim’ logosunun kullanılması zorunlu olup, Logonun tüketicilerin rahatça görebileceği şekilde ve orijinal renklerinde yerleştirilmesi ve Logonun küçültülmesi veya büyütülmesi gereken durumlarda ‘yerli üretim’ logosu kurumsal kimlik kılavuzunda yer alan oranlara uyulması gerekmektedir.

Tüketicilerimizin yapacakları alışverişlerde aşağıda şekli verilen ve bu topraklarda üretilen yerli üretim logolu ürünlere dikkat etmeleri gerekmektedir.

Yerli üretim Logosu ile ilgili detaylı bilgiye Bakanlığımızın https://www.ticaret.gov.tr adresli sitesinden ulaşılabilmektedir.” 

İHA

Anahtar Kelimeler:
EtiketFiyat ListeleriYerli üretimLogoAlaattin Fırat
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