Nohut fiyatları düşmek bilmiyor, adeta tüketicilerin cebini yakıyor. Kilosu pazarda 12 TL, marketlerde ise 16-17 TL arasında değişen nohut fiyatları hakkında değerlendirme yapan esnaflar ise BUSABAH’a konuştular.

Nohudun bu yıl çok pahalandığını ifade eden Vahap Gülgen isimli esnaf, bu yılın nohut senesi olduğunu söyledi.

DİĞER ÜRÜNLERİMİZ UCUZ

Nohudun yüzde 100 zamlandığını dile getiren Gülgen, “Pahalı olmasının nedeni nohut Malatya’nın genelinde olmadı. Nohut olan bölgelere de domuz musallat oldu. Bu da nohudun pahalı olmasının nedenleri arasında. Şu anda nohudun kilosu 12 TL oldu. Geçen yıl ise nohudun kilosu 6 TL’ydi. Nohut yüzde 100 zamlandı. Diğer ürünlerimiz gayet ucuz. Nohut alacak olan vatandaşlar nohudun pahalı oluğunu gördüklerinde tepki gösteriyorlar. 5 kilo nohut alacak olan vatandaş 1 kilo nohut alıp gidiyor. Marketlerde nohut daha da pahalı. 16-17 TL arasında satılıyor. Nohuttaki bu fiyat yüksekliği bu yıl böyle olmaz. Önceleri Malatya’da nohut ekimi fazla yoktu. Nohut şu anda pahalı olduğu için çiftçiler nohut ekimine yöneldiler. Nohut ekimi yapmayan vatandaşlarımıza nohut ekmelerini tavsiye ediyorum. Çiftçinin ürünü her yerde para ediyor” diye konuştu.

NOHUT EKİMİ OLMADI

Nohudun ucuzlamasının bu yılki üretimin bol olmasına bağlı olduğunu söyleyen Orhan Duran isimli esnaf ise, “Geçen yıl nohut ekimi olmadı. Geçen yıl zamansız olarak yağışlar oldu. Bu yüzden de ürün az oldu. Dolayısıyla da nohudun fiyatı arttı. Vatandaşlarımız nohudun neden bu kadar çok pahalandığını sorduklarında bizler de izah etmeye çalışıyoruz. Eğer bu yıl nohut üretimi bol olursa fiyatlar düşer” dedi.

MUTLU SARIGÜL