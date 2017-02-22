22 Şubat 2017 Çarşamba

Nohut fiyatı yükseldi.Çiftçiler ekime yöneldi

Nohut fiyatlarının bu yıl aşırı derecede artması vatandaşların evine daha az nohut almasına neden oldu. Nohut artışının bu yıl düşebileceğini dile getiren esnaflar ise, çiftçilerin nohut ekimine yöneldiğini söylediler.

22 Şubat 2017 Çarşamba 12:18
Nohut fiyatı yükseldi.Çiftçiler ekime yöneldi

  Nohut fiyatları düşmek bilmiyor, adeta tüketicilerin cebini yakıyor. Kilosu pazarda 12 TL, marketlerde ise 16-17 TL arasında değişen nohut fiyatları hakkında değerlendirme yapan esnaflar ise BUSABAH’a konuştular.

Nohudun bu yıl çok pahalandığını ifade eden Vahap Gülgen isimli esnaf, bu yılın nohut senesi olduğunu söyledi.

DİĞER ÜRÜNLERİMİZ UCUZ
  Nohudun yüzde 100 zamlandığını dile getiren Gülgen, “Pahalı olmasının nedeni nohut Malatya’nın genelinde olmadı. Nohut olan bölgelere de domuz musallat oldu. Bu da nohudun pahalı olmasının nedenleri arasında. Şu anda nohudun kilosu 12 TL oldu. Geçen yıl ise nohudun kilosu 6 TL’ydi. Nohut yüzde 100 zamlandı. Diğer ürünlerimiz gayet ucuz. Nohut alacak olan vatandaşlar nohudun pahalı oluğunu gördüklerinde tepki gösteriyorlar. 5 kilo nohut alacak olan vatandaş 1 kilo nohut alıp gidiyor. Marketlerde nohut daha da pahalı. 16-17 TL arasında satılıyor. Nohuttaki bu fiyat yüksekliği bu yıl böyle olmaz. Önceleri Malatya’da nohut ekimi fazla yoktu. Nohut şu anda pahalı olduğu için çiftçiler nohut ekimine yöneldiler. Nohut ekimi yapmayan vatandaşlarımıza nohut ekmelerini tavsiye ediyorum. Çiftçinin ürünü her yerde para ediyor” diye konuştu.

NOHUT EKİMİ OLMADI
  Nohudun ucuzlamasının bu yılki üretimin bol olmasına bağlı olduğunu söyleyen Orhan Duran isimli esnaf ise, “Geçen yıl nohut ekimi olmadı. Geçen yıl zamansız olarak yağışlar oldu. Bu yüzden de ürün az oldu. Dolayısıyla da nohudun fiyatı arttı. Vatandaşlarımız nohudun neden bu kadar çok pahalandığını sorduklarında bizler de izah etmeye çalışıyoruz. Eğer bu yıl nohut üretimi bol olursa fiyatlar düşer” dedi.

MUTLU SARIGÜL
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