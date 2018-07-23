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Nohudun geliri burs olarak verilecek

Arguvan ilçesinde Belediye tarafından ekimi yaptırılan nohutların hasadına başlanıldı. İlk hasada katılan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, elde edilecek gelirin öğrencilere burs olarak dağıtılacağını söyledi.

Nohudun geliri burs olarak verilecek

Arguvan ilçesinde Belediye tarafından ekimi yaptırılan nohutların hasadına başlanıldı. İlk hasada katılan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, elde edilecek gelirin öğrencilere burs olarak dağıtılacağını söyledi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 12:31
Nohudun geliri burs olarak verilecek

Arguvan Belediyesi tarafından Ürü Mevkiinde ekimi gerçekleştirilen nohut ekiminde hasada başlanıldı. Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş da tarlada çalışan işçilere eşlik ederek hasat yaptı. Başkan Kızıldaş, hasattan elde edecekleri gelirin yoksul vatandaşlara dağıtılacağını ve öğrencilere burs olarak verileceğini belirterek, “Gelecek yıl bu konuda daha geniş kapsamlı nohut ekim yaparak daha fazla ürün üreteceğiz. Öğrencilerimizin okumasına katkı sağlayacağız” ifadelerine yer verdi.

KİMYASAL VE KATKI ASLA SÖZ KONUSU DEĞİL

Hasat sonrası ürünlerin piyasada satılacağını ve elde edilecek gelirin öğrencilere burs olarak dağıtılacağını belirten Kızıldaş, “Halkımız ile birlikte bunu başardığımız için de son derece mutluyuz. Ürünlerimizin tamamı organik ve doğal hiçbir kimyasal ve katkı asla söz konusu değil. Ürünlerimizin satışı konusunda hiç bir sıkıntı yok. Birçok vatandaşlarımız nohut almak için bize talepte bulunuyor ve beklentimizin çok üzerinde talep var” diye konuştu.

İHA

Anahtar Kelimeler:
ARGUVAN BELEDİYESİBursNohud
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