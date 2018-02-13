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MUZ VE BİBER FİYATLARI YÜKSELDİ

Bazı meyve ve sebze fiyatlarındaki artışı değerlendiren Malatya Sebze ve Meyve Komisyoncular ve Tüccarlar Derneği Başkanı Celal Akbay, sebzelerden biberde, meyvelerden ise muzda artış yaşandığını kaydetti.

MUZ VE BİBER FİYATLARI YÜKSELDİ

Bazı meyve ve sebze fiyatlarındaki artışı değerlendiren Malatya Sebze ve Meyve Komisyoncular ve Tüccarlar Derneği Başkanı Celal Akbay, sebzelerden biberde, meyvelerden ise muzda artış yaşandığını kaydetti.

busabahh
busabahh
13 Şubat 2018 Salı 11:16
MUZ VE BİBER FİYATLARI YÜKSELDİ

Havalar kurak ve mevsim normallerinin üzerinde gitse de bazı meyve ve sebze fiyatlarında artışlar yaşandı. Geçen aya oranla bazı meyve ile sebzelerin fiyatlarında artış yaşandığını kaydeden Tüm Bostan Sebze Meyve Komisyoncu ve Tüccarlar Federasyonu (TÜMESKOM)Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Malatya Sebze ve Meyve Komisyoncular ve Tüccarlar Derneği Başkanı Celal Akbay, BUSABAH gazetesine konuştu.

Sebzede biberlerde biraz artış olduğunu dile getiren Başkan Akbay, bunun sebebinin ise Çukurova ve Antalya Bölgesi’ndeki aşırı yağan yağmurlardan kaynakladığını söyledi.

YÜKSELME SÖZ KONUSU

Meyvelerden de muzda bir artış olduğunu söyleyen Başkan Akbay, “Bu yağmur meyve ve sebzelerin çiçeklerine zarar verdiğinden bu aralar bir boşluk verdi. Şubat ayı bitene kadar bu şekilde devam eder. Ama bu sadece biberler için geçerli. Domates, salatalık, patlıcan gibi ürünlerde herhangi bir yükselme yok. Fiyatları düşük. Muz artık ithal geldiği için ve geldiği bölgelerden sıkıntı olduğu için bu şekilde bir yükselme söz konusu. İthal muz bizim yerli muzu etkiliyor. Bu mevsimlere göre sebze ve meyve fiyatları normal seyrediyor. Fiyatlar geçen yıllara göre daha düşük. Sebzede, meyvede düşük. Özellikle de havaların sıcak gitmesinden dolayı yeşilliklerde oldukça ucuz. Yani yüksek fiyatta bir şey yok” ifadelerini kullandı.

MANDALİNA GELİYOR

Sebze ve meyve fiyatlarını da açıklayan Başkan Akbay, “Şu an geçen aya göre sebze fiyatlarında bir tek sivri, çarliston gibi biber çeşitleri yüksek fiyat. Yine fasulye de yükselme söz konusu. Sivri biber 3 TL, çarliston biber 3 buçuk TL, domates 2 TL, salkım domates 3 TL, patlıcan 2 buçuk TL, kırmızı kaypa 3 TL, portakal 1 TL, limon 1 buçuk TL, marul 1 TL, ıspanak 1 TL, havuç 1 TL, elma kalitesine göre 1 buçuk TL ile 2 TL arasında değişiyor. Şu an yatak mandalina geliyor, 2 buçuk TL” diye konuştu.busabahmalatya.com

MUTLU SARIGÜL

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