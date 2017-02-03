Açılış programında bir konuşma yapan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı Zülküf Yıldırımoğlu, Kaya Özmen’in yaptığı işletmenin kendisine, devlete ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.
İMKANLARI KULLANMAK GEREKİYOR
Yıldırımoğlu, “Üretici İnsanlar artık bu tür konularda kendini ve işletmesini geliştirmesi gerekiyor. ‘Devletimizin verdiği imkanları da çeşitli yerlerde kullanmak gerekiyor’ diye düşünüyor. Bu işletmedeki kardeşimizi yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı kutluyor, tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” diye konuştu.
MÜCADELE VERİYORUZ
Daha sonra söz alan Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın ise, “Kırsal kesim en fazla desteklerden alması faydalanması gereken yerlerden biri ama, bu desteklemeler noktasında tapu kadastro problemleri olduğundan, bazı prosedür eksik olması nedeniyle müşterek tapu olmasından, daha çok ise bürokrasi nedeni ile bu ve benzer projelerden faydalanamıyorlar. Bizler inşallah devletimizin Bakanlığımızın verdiği desteklerden yetiştiricilerimizi, üreticilerimizi en iyi şekilde faydalansınlar diye mücadele veriyoruz. Buralarda bilgilendirme yapıyoruz. Yalnız prosedürler ve bürokrasinin biraz daha azaltılması gerekiyor. Bazı muhatap kurum temsilcileri de burada yanımızdalar bu problemi onlara da iletiyoruz” şeklinde konuştu.
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!