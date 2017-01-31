Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından, ‘Malatya'da Dezavantajlı Üç Grubun Uyum ve Mesleki Becerilerini Geliştirerek iş gücü Piyasasına Dahil Olma ve İstihdam Edilme Oranlarını Artırma Projesi’ kapsamında Malatya’da yaşayan dezavantajlı kişiler eğitime tabi tutulduktan sonra istihdam edilecek.

Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından finanse edilen ve MTSO tarafından yürütülecek olan proje, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Malatya’ya göç edenler, Malatya’da yaşayan Romanlar ve eski kadın mahkumları kapsıyor.

Toplam maliyeti 267 bin Avro olan proje çerçevesinde, bu 3 grup içerisinde yer alan kişiler eğitime tabi tutulduktan sonra istihdam edilecek.

İşsizliğin azaltılması noktasında önem taşıyan projenin bugün tanıtımı yapılırken, tanıtım toplantısına, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval, MTSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey, kamu kurum ve STK temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan MTSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç projenin dezavantajlı grupların istihdama katılımını amaçladığını ifade etti. Projenin toplam maliyetinin 267 bin Avro olduğunu, bunun da yüzde 95’ini Avrupa Birliğinin karşıladığını kaydeden Başkan Erkoç, geriye kalan yüzde 5’lik kısmını da MTSO’nun karşılayacağını aktardı.

Proje kapsamında 200 kişiye eğitim vereceklerini söyleyen Başkan Erkoç, bunların da belli bir kısmını istihdama katacaklarını dile getirerek projenin Malatya’ya hayırlı olmasını teenni etti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, projenin önemine dikkat çekerek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından MTSO Genel Sekreteri Abdullah Duran projenin amacı ve aşamaları hakkında bilgiler verirken, proje sonunda en az 80 kişinin vasıflı hale getirilerek iş gücü piyasasına dahil edileceğini söyledi.

İHA