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MOTORİN VE OTOGAZA ZAM!

Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 17 kuruş, otogazın litre satış fiyatına da 4 kuruş zam yapıldı.

MOTORİN VE OTOGAZA ZAM!

Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 17 kuruş, otogazın litre satış fiyatına da 4 kuruş zam yapıldı.

busabahh
busabahh
22 Mart 2018 Perşembe 18:06
MOTORİN VE OTOGAZA ZAM!

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 17 kuruş, otogaz litre satış fiyatına da 4 kuruş zam yapıldığını duyurdu. Zammın ardından motorin litre satış fiyatları İstanbul'da ortalama 5,10 liradan 5,27 liraya, Ankara'da 5,16 liradan 5,33 liraya, İzmir'de ise 5,17 liradan 5,34 liraya çıkacak.

Otogaz litre satış fiyatları da İstanbul'da ortalama 3,18 liradan 3,22 liraya, Ankara'da 3,19 liradan 3,23 liraya ve İzmir'de 3,16 liradan 3,20 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Motorin ZamOtogaza Zam
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