TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar yaptığı açıklamada, “Veriler, bu topraklarda 67-68 milyon küçükbaş (koyun, keçi) hayvan beslenebileceğini gösteriyor. Bu da 86 bin ton daha fazla kırmızı et, 1 milyon 64 bin ton daha fazla süt üretmek demektir. Bunun üretici fiyatı olarak karşılığı ette yaklaşık 2 milyar lira, sütte 2,3 milyar lirayı bulmaktadır. Toplam ek üretici geliri 4,3 milyar lira olur” dedi.

Küçükbaş hayvan sayısının çok daha fazla artırılabileceğini, 1980 rakamları baz alındığında halen 41,3 milyon olan küçükbaş hayvan sayısının çok daha fazla artırılabileceğini vurgulayan Bayraktar, şu bilgileri verdi:

EKONOMİMİZE KATKI SAĞLAR

“Veriler, 67-68 milyon baş koyun ve keçinin bu topraklarda beslenebileceğini gösteriyor. Bu da küçükbaş hayvan sayısının en azından üçte iki oranında artırılabilmesi demektir. 2015 yılında 1 milyon 658,4 bin ton, 2016 yılında 1 milyon 639,8 bin ton koyun ve keçi sütü üretildi. Yine 2015’de 134 bin 11 ton, 2016’da 113 bin 496 ton koyun ve keçi eti üretimi gerçekleştirildi. Aynı et ve süt verimiyle, 67-68 milyon baş koyun ve keçi sayısı, 2015 rakamlarını baz alırsak 86 bin ton daha fazla kırmızı et, 1 milyon 64 bin ton daha fazla süt üretmek anlamına gelir. Bunun üretici fiyatı olarak karşılığı ette yaklaşık 2 milyar lira, sütte 2,3 milyar lirayı bulmaktadır. Toplam ek üretici geliri 4,3 milyar lira olur. Bunun tüketici karşılığı çok daha büyük rakamlara ulaşır. Bu kadar ek geliri sağlamak için yapılacak destek ve yatırım çok daha cüzi rakamlarda kalacaktır. Bu hesaba bu hayvanlardan elde edilen yün, kıl ve deri de dahil değildir. Bir an önce küçükbaş hayvan sayımızı 67-68 milyona çıkarmalı, nüfus artışı ve beslenme alışkanlıklarının değişmesiyle kırmızı ette verilebilecek açığı küçükbaş etiyle kapatmalıyız. Ülkemizde kırmızı et açığının kapatılmasında küçükbaş hayvancılık en önemli alternatiftir. 1980’li yıllardaki küçükbaş hayvan varlığına yeniden sahip olmalıyız. Halen dünyada keçi sayısında 19’uncu, koyun sayısında 8’inci, keçi eti üretiminde 13’üncü, koyun eti üretiminde 4’ncü, keçi sütü üretiminde 8’inci, koyun sütü üretiminde 2’nci sırada yer alan ülkemiz, bu alanda rahatlıkla başa güreşebilir. Et ve süt verimliliğini de artırırsak, bu alanda hem ülkemiz çiftçisi hem de ülke ekonomimiz büyük katkı sağlar.”

YAPILMASI GEREKENLER

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, yapılması gerekenleri de şöyle sıraladı:

“Küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi için meraların korunması ve ıslah edilmesi, kırsalın ekonomik ve sosyal açıdan geliştirilmesi, genç nüfusun kırsalda tutulması için gerekenlerin yapılması, işletme altyapılarının iyileştirilmesi, dış pazarlarda üstünlük sağlamak için rekabetçi yapının kazandırılması, üretim-sanayi entegrasyonun sağlanması, küçükbaştan elde edilen başta peynir olmak üzere ürünlere katma değer kazandırılması, markalaştırılması, hayvan hastalıkları ile etkili mücadele edilmesi, sınırlardan kaçak hayvan ve et giriş çıkışlarının önlenmesi, üretim maliyetlerinin düşürülmesi gerekir.”

Bayraktar, “Kısacası büyükbaş hayvana eğilelim, onu geliştirelim derken, en önemli zenginliğimizi, bu coğrafyanın bize sunduğu en avantajlı üretim dalını yani küçükbaşı yeterince önemsemedik, ihmal ettik” dedi.

