“Su yok!” diye isyan ettiğimiz Malatya’da milli servetimiz hala boşa akıyor. Eski Özel İdare İş Merkezi’nin temelinden çıkan ve yıllarca da akmaya devam eden suyun daha ne kadar boşa akmaya devam edeceği bilinmezken, dün de aktığı mazgalın tıkanması sonucu yollara taşan suya tepki gösteren vatandaşlar BUSABAH’a konuştular.

Malatya’nın su sıkıntısı çektiğine dikkat çeken İzzet Onur isimli vatandaş, boşa akan suyun yıllarca aktığını hatırlattı.

MEMLEKETİMİZE ZARAR

Suyun boşa akmasının memlekete zarar olduğunu belirten Onur, “Malatya’ya gelen-giden belediye başkanları ise sudan başka her şeye değer veriyorlar. Su hayattır, hayatımızın her yerinde su var. Bakın Özel İdare İş Hanının karşısında bulunan su şu anda boşa akıyor. Aktığı mazgal tıkandığı için su taşıyor. Bu yarın buz tutacak. Bu memleketimize zarar. Suyun değerini bilmeyen hayatın değerini de bilmez, hayatın değerini bilmeyen de insanlığın değerini bilmez. İnsanlığa ihanet eder. Malatyalı vatandaşlar su yoktur diye isyan ederken buradaki su boşa akıyor. Biz bu suyun değerlendirilmesini istiyoruz. Belediye başkanlarımız bilir böyle boşuna akan sular Malatya’da çok var. Maliyenin yanında da böyle boşuna akan su var. Su zengini bir şehirde su fakirliği çekiyoruz” şeklinde konuştu.

MİLLİ SERVET

Ayşe Solmaz isimli vatandaş ise, Malatya’nın su cenneti olduğunu belirtti. Suyun boşa akıtılmaması gerektiğini dile getiren Solmaz, “Bu su yıllarca böyle boşa akıyor. Allah’ın bir kulu da buna karşı çıkmıyor. ‘Malatya’da su yok! Malatya su sıkıntısı çekiyor’ diyenlere burada boşuna akan su cevap olsun. Milli servetimiz ve göz göre değerlendirilemiyor” dedi.

MUTLU SARIGÜL