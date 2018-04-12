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Merkez Bankası toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası’nın toplam rezervleri 6 Nisan ile biten haftada 1 milyar 619 milyon dolar azaldı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 6 Nisan ile biten haftada 1 milyar 619...

Merkez Bankası toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası’nın toplam rezervleri 6 Nisan ile biten haftada 1 milyar 619 milyon dolar azaldı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 6 Nisan ile biten haftada 1 milyar 619...

12 Nisan 2018 Perşembe 16:08
Merkez Bankası toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası’nın toplam rezervleri 6 Nisan ile biten haftada 1 milyar 619 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 6 Nisan ile biten haftada 1 milyar 619 milyon azalarak 108 milyar 428 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri de, 1 milyar 622 milyon dolar azalarak 84 milyar 702 milyon dolardan 83 milyar 80 milyon dolara indi. Altın rezervlerinde ise 6 Nisan haftasında 3 milyon dolar artışla 25 milyar 345 milyon dolardan 25 milyar 348 milyon dolara çıktı.
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