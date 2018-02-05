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TÜİK verilerine göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Ocak ayında yüzde 1,02, yurt içi üretici fiyat endeksi de aynı ayda yüzde 0,99 arttı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre; TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,02, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,02, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,35 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,23 artış gerçekleşti.

MERAKLA BEKLENİYORDU, AÇIKLANDI!

TÜİK verilerine göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Ocak ayında yüzde 1,02, yurt içi üretici fiyat endeksi de aynı ayda yüzde 0,99 arttı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre; TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,02, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,02, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,35 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,23 artış gerçekleşti.

busabahmalatya
busabahmalatya
05 Şubat 2018 Pazartesi 10:55
MERAKLA BEKLENİYORDU, AÇIKLANDI!

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 2,96 İLE ÇEŞİTLİ MAL VE HİZMETLER GRUBUNDA OLDU

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ocak ayında endekste yer alan gruplardan, ev eşyasında yüzde 2,44, sağlıkta yüzde 2,42, konutta yüzde 2,34 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,67 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 6,02 ile giyim ve ayakkabı oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ocak ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 0,99 ile haberleşme oldu. Yıllık en fazla artış yüzde 16,02 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti. TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası yüzde 13,49, giyim ve ayakkabı yüzde 12,63, lokanta ve oteller yüzde 11,42 ve çeşitli mal ve hizmetler yüzde 11,38 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 1,54 İLE TR62’DE (ADANA, MERSİN) OLDU

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2'nci düzeyde bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 11,55 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 12,84 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde gerçekleşti. Ocak 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 19 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 295 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 93 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 0,99, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,14 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,66 artış gösterdi.Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 4,38, imalat sanayi sektöründe yüzde 1,63 artış, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 8,87, su sektöründe yüzde 1,15 düşüş olarak gerçekleşti.Aylık en fazla artış kömür ve linyit ürünlerinde gerçekleşti. Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 13,34 ile kömür ve linyit ürünleri, yüzde 6,98 ile diğer ulaşım araçları, yüzde 3,56 ile metalik olmayan diğer mineral ürünlerde gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz üretim ve dağıtımı yüzde 8,87, suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması yüzde 1,15 ve giyim eşyası yüzde 0,89 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2018 yılı Ocak ayında aylık en fazla artış sermaye mallarında ve yıllık en fazla artış ara mallarında gerçekleşti.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Enflasyon RakamlarıOcak
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