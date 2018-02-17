Marmarabirlik tarihi günlerini yaşıyor

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 50 bin 50 ton ürün aldıklarını belirterek, "290 Milyon liralık ürünün bedelinin yüzde 80’ini peşin, geri kalanını 26 Ocak’ta ödedik. Toplamda 335 milyon lira ödeme yapıldı ve ödemenin tamamı kredi kullanmadan, kendi öz kaynaklarımızdan gerçekleştirildi. Bu yıl 17 Milyon lira kar payı dağıttık" dedi.

Gemlik Kooperatifi, sabah kahvaltısında yönetimi ve üyeleri ile buluştu. Kahvaltı programına Marmarabirlik Başkanı Hidamet Asa, Gemlik Kooperatifi Başkanı İbrahim Demir ve Marmarabirlik Yönetim Kurulu Üyesi Gemlikli Osman Bostancı’da katıldı. Marmarabirlik Gemlik Kooperatifi depo ve tesislerine; başkanlık görevini yürütürken vefat eden Mehmet Besli’nin adı verildi.

Atatepe Sosyal Tesislerinde yapılan toplantıda konuşan Hidamet Asa; ‘’Marmarabirlik yönetimine geldiğimizde, 150 Milyon liranın üzerinde vergi borcu vardı. 143 Milyon lira vergi dışında borcumuz vardı. Geçmiş dönemin borçlarını hala ödüyoruz. Vergi borcumuz ile alakalı da af getirdik. Geçmiş dönemin taksitleri dışında borcumuz bugün kalmadı. Bu yıl Marmarabirlik rekor kırarak 50 bin 500 ton ürün aldı. 290 milyon lira ürünün bedelinin yüzde 80’ini peşin, geri kalanını 26 Ocak tarihlerinde ödedik. 3 bin 500 ton yeşil zeytin alımı yaptık. bin 500 ton da zeytin yağı alımı yaptık. Toplamda 335 milyon lira ödeme yapıldı ve ödemenin tamamı kredi kullanmadan, kendi öz kaynaklarımızdan gerçekleştirildi. Bu yıl 17 milyon lira kar payı dağıttık. Bu kar payını da önceki dönemlerde olduğu gibi kredi çekerek değil, kendi kaynaklarımızdan dağıttık. Biz popülist davranmıyor, doğruları üyelerimize aktarıyoruz" dedi.

Gemlik’te önemli tesis ve depolama alanı sağlayacaklarını ifade eden Asa, "Burada İbrahim Demir ve yönetimine başarılar diliyorum. Kendilerini de destekliyorum. Yapılacak tesise de Marmarabirlik’e önemli katkı sağlayan Rahmetli Mehmet Besli’nin adını verilmesini düşünüyoruz" diye konuştu.

Dış pazarda önceki döneme göre yüzde 80 daha etkin olduklarını ve ürün verdiklerini ifade eden Asa, ‘’Geçmişte 18 ülke ile ticaret yapıyorduk, bugün 52 ülke ile yapıyoruz. İran gibi önemli bir pazara da girmek üzereyiz. Bununla alakalı görüşmeler de yaptık. Hedefimiz dış pazara 50 bin ton zeytin satmaktır’’ şeklinde konuştu.