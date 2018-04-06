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MARKETLER HAFTADA BİR GÜN...

Türkiye Perakendeciler Federasyonu, zincir marketlerin haftada bir gün kapanmasını önerdi. Federasyon Başkanı Mustafa Altunbilek, "Bu talebimiz rekabette küçük işletmelere avantaj sağlayacak. Yapılacak düzenleme ile biz de ertesi güne daha iyi hazırlanabileceğiz" dedi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile büyük zincirleri olan marketlerin bu öneriyi nasıl karşılayacağı merak ediliyor.

MARKETLER HAFTADA BİR GÜN...

Türkiye Perakendeciler Federasyonu, zincir marketlerin haftada bir gün kapanmasını önerdi. Federasyon Başkanı Mustafa Altunbilek, "Bu talebimiz rekabette küçük işletmelere avantaj sağlayacak. Yapılacak düzenleme ile biz de ertesi güne daha iyi hazırlanabileceğiz" dedi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile büyük zincirleri olan marketlerin bu öneriyi nasıl karşılayacağı merak ediliyor.

06 Nisan 2018 Cuma 13:06
MARKETLER HAFTADA BİR GÜN...

Küçük işletmelerin yok olmaması ve çalışanın dinlenmesi için düzenleme isteyen Türkiye Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, zincir marketlerin haftanın bir günü Avrupa’da olduğu gibi kapatılmasını istediklerini söyledi.

Dün İstanbul’da gazetecilerle biraraya gelen Altunbilek, konuyla ilgili Gümrük Bakanlığı ile görüştüğünü ifade etti. Altunbilek, “Yapılacak düzenleme ile bizler ertesi güne daha iyi hazırlanabileceğiz. Bu herhangi bir gün olabilir. Yasamız çıktı ama bu konuda istediğimiz gibi olmadı. Valilik’e devredildi. Bölgesel yapılabilir denildi. Ama bir gelişme olmadı.

SEKTÖRE İYİ GELECEK

Tüm marketlerin haftada bir gün kapatılmasının tek bir amacı vardır. Çalışan personelimizin perakende işini meslek olarak görmesi ve haftanın bir günü huzurla tatilini yapıp dinlemesini istedik. Çalışanlarımız aileleri ile vakit geçirebilecek, dinlenebilecek, sosyalleşecek, verimlilikleri artacak. Bu çalışanın en büyük hakkı. Dünyada binlerce örneği var. Kendi sektörümüzde personelimiz dinlesin. Birde küçük esnaf, bakkalı, büfesi, kuruyemişçisi buradan yararlanır. Biz bu fedakarlığa hazırız. Esnafta canlanır diye düşünüyoruz” dedi.

Bir düzenleme ile hayata geçirilebilir. Bakanımıza tekrar ileteceğim” diyen Altunbilek, her bölgenin ekonomik ve sosyal durumuna göre tatil günlerinin belirlenebileceği önerisinde bulundu. Sabah ve akşam çalışma saatlerinin değişme ihtimalini sorduğumuz Başkan Altunbilek, şunları söyledi: “Bizim bu yönde de bir talebimiz var. Yasayla bir düzenleme yapılırsa bu kural uygulanır. Sabah 9’da değil de 10’da açılsın. Bakkal, büfe iş yapar. Akşam da yaz ve kışa göre değişir. Bir saat geç açılsın. Bir saat erken kapansın.”

 ‘YÜZDE 15 BÜYÜME HEDEFLİYORUZ’

Altunbilek, yerel zincirlerin toplam cirosunun 33 milyar liraya ulaştığını belirterek, şu bilgileri verdi: “2018 yılı itibarıyla toplam mağaza sayımız 4 bin. Bu sene hedefimiz yüzde 15 büyümek. Yerel Zincirler Buluşuyor. Konferansımızın 10’uncusunu 11-12 Nisan’da yapacağız.”

KDV ORANLARI ZORLUYOR

Perakende Yasasının gözden geçirilmesi talebinde bulunan Mustafa Altunbilek, şunları kaydetti: “KDV oranı yüzde 1 ile giriyor yüzde 8 ile çıkıyor. Manav, kırmızı et, bakliyat, unlu mamuller, zeytin ve zeytinyağı ürünlerinde toptanda olduğu gibi perakendede de yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesi için KDV düzenlemesi bekliyoruz. Düzenleme sektörün büyümesine, istihdama önemli katkı sağlayacak, ayrıca vatandaşımızın alım gücünü de artıracak. KDV’nin yüzde 1’e düşmesiyle sepetler indirime uğrayan ürünlerle yüzde 7 daha ucuza dolacak. ”  Kaynak :  YENİŞAFAK

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