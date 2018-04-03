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Manisa’da doluya karşı bağların üzerine file kuruluyor

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde dolu olayına karşı bağların üstlerine fileler kurulmaya başlandı. Maliyetinin çok yüksek olması nedeniyle üreticiler dolu file sistemine devlet desteğinin verilmesini istedi.

Manisa’da doluya karşı bağların üzerine file kuruluyor

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde dolu olayına karşı bağların üstlerine fileler kurulmaya başlandı. Maliyetinin çok yüksek olması nedeniyle üreticiler dolu file sistemine devlet desteğinin verilmesini istedi.

03 Nisan 2018 Salı 17:51
Manisa’da doluya karşı bağların üzerine file kuruluyor

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde dolu olayına karşı bağların üstlerine fileler kurulmaya başlandı. Maliyetinin çok yüksek olması nedeniyle üreticiler dolu file sistemine devlet desteğinin verilmesini istedi.

Üzüm bağlarında en fazla zarara yol açan dolu olayından bağlarını korumak isteyen üreticiler dolu file sistemi ile bağlarını koruma altına almaya başladı. Oldukça yüksek maliyetli olan sistemin devlet desteği kapsamına alınmasını isteyen üreticiler bu sayede hem devletin hem de üreticilerin kazançlı çıkacağını söyledi.

Dolu file örtü çalışmalarının nisan ayında başladığını, temmuz ayının ortalarına kadar kaldığını ifade eden Sarıgöllü üzüm üreticisi ve aynı zamanda Ziraat Mühendisi olan Mehmet Menemen, "Artık dört mevsimi tek mevsimde görebiliyoruz. Kışın bile eskilerin dolu yağmaz dedikleri zamanlarda dolu olayları gerçekleşmeye başladı. Bizler de artık her mevsim doluyu gördüğümüz için bu sistemi kurmak zorunda kaldık. Bu işi burada ilk uygulayan Ahmet Bayar’ın bağına gittim ve inceleyerek fikir alışverişinde bulunduk. Bağım sigortalı olduğu halde red globe cinsi üzüm olan bağıma sezon ortasında dolu filesi aldım. Bizim devletten ve hükümetten istediğimiz şey dolu filesine devlet teşviği verilmesi. Bunun verilmesini çok istiyoruz" dedi.

Hükümetin uyguladığı bazı teşvikler olduğunu da kaydeden Menemen, dış ülkelerin bazılarında üzüm alma garantisi, fiyat garantisi gibi uygulamaların olduğunu belirterek, "İlerleyen dönemlerde bunu da görmek istiyoruz, hükümetimizden devletimizden beklentimiz bu. Bu sistemin 7 yıl ömrü olduğu söyleniyor. 10 sene gitme durumu da olabilir dediler ama biz 7 yıl hesap ediyoruz. Şuanda dolu filesinden dolayı biraz daha rahatız. Geceleri daha rahat yatıyoruz mahsulümüzü koruduğumuz için" diye konuştu.

2018 yılı bağcılık sezonunun artık başladığını dile getiren Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, Sarıgöl ve çevresinde 115 bin dekarlık alanda bağcılık yapıldığını, yılda 400-500 bin yaş üzüm elde edildiğini belirtti. Ülgen, "Sarıgöl’de 12 ayın 10 ayında çiftçilerimiz bağlarda çalışmakta. Üzüm kolay yetişen bir meyve değildir. Çok emek isteyen bir mahsul. Şuanda örnek bir bağdayız, bağın üstü dolu filesi ile koruma altına alınmış" dedi.

Hükümetten 2018 yılı beklentilerini de aktaran Ülgen, "Tarıma daha çok destek verilmeli. Dolu filesinde bir dönümün maliyeti en az bin TL. 8-10 yıl gibi bir ömrü var bu filelerin. TARSİM’den ziyade bu tip örtülere destek verilse hem çiftçiler hem devlet açısından daha faydalı olacak. Çünkü bir zarar oluştuğunda dünyanın parası veriliyor ama bu sistem yapılırsa teşviği buraya verelim hem devlet kazansın hem de soğuktan, doludan milli geliri kaybetmeyelim. Daha güzel olacak" ifadelerini kullandı.
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