Malatya Servis Şoförleri Dayanışma Derneği Başkanı Aziz Apaçık, muhasebeciler tarafından sene sonu alınan defter tasdik ücretlerini yüksek bulduğunu söyleyerek, tepki gösterdi. Yıl sonu 100 yapraklı defterlerin noterden 85 liraya tescil edildiğini söyleyen Apaçık, buna karşılık muhasebeciler esnaftan 300-350 TL ücret aldığını söyledi. Apaçık, “İşimizin gereği muhasebecilere her esnaf defterini tutulması için 100 lira verirken yıl sonunda defter tasdik olarak beyan edilen noter de bir evrak beyanı vardır. Bu defter tasdike istinaden esnaftan belli bir para aldıklarını gördük. Buna istinaden biz bir araştırma yaptık. Noterlerle görüştük. Noterler bir esnafın bir defteri varsa ve bu defter 100 yaprak ise 85 lira aldıklarını söylediler. Buna karşılık muhasebeciler esnaftan 300-350 lira hatta daha yüksek ücret aldıklarını gördük. Muhasebeciler bunu bağlı oldukları muhasebeciler odasının böyle bir tarife uyguladığını bu tarife üzerinden para aldıklarını söylediler. Bununla ilgili başvurduğumuz muhasebeciler odası bizi tatmin edici bir cevap vermedi. Bugün yasal olarak kendilerine resmi dilekçemizi sunduk. Resmi dilekçenin sonucuna istinaden cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağız. Haksız alınan bu paralar karşısında. Alınan paraların karşılığında esnafa hiçbir makbuz ibraz edilmediği de öğrendik. Bunun üzerine bir çalışma yapıyoruz. Olumlu bir cevap aldığımız takdirde her hangi bir şey yapmayacağız. Olumsuz bir cevap aldığımız takdirde de biz bütün esnaflarımızdan imza toplayarak cumhuriyet başsavcılığına suç duyurunda bulunacağız” ifadelerini kullandı.

İHA