MALATYA’DA KONUT SATIŞLARI AZALDI

Malatya'da konut satışları geçen aya göre yüzde 35,6 geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 14,9 azaldı. Ocak ayında satılan konutların 287'si ilk satış, 420’si ikinci el satış olduğu ifade edildi.Ocak ayında satılan 707 konutun 195’i ise ipotekli olarak satıldı.

TÜRKİYE’DE 2018 OCAK AYINDA 97 BİN 19 KONUT SATILDI

Türkiye genelinde konut satışları 2018 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 oranında artarak 97 bin 19 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 16 bin 336 konut satışı ve yüzde 16,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 9 bin 720 konut satışı ve yüzde 10 pay ile Ankara, 5 bin 841 konut satışı ve yüzde 6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 4 konut ile Ardahan, 5 konut ile Hakkari ve 35 konut ile Bayburt oldu.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,3 oranında azalış göstererek 28 bin 678 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 29,6 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 5 bin 464 konut satışı ve yüzde 19,1 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 75 ile Ardahan oldu.



68 BİN 341 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ



Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,1 oranında artarak 68 bin 341 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 10 bin 872 konut satışı ve yüzde 15,9 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 66,6 oldu. Ankara 6 bin 561 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 3 bin 979 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 1 konut ile Ardahan oldu.

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 artarak 44 bin 363 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 45,7 oldu. İlk satışlarda İstanbul 7 bin 492 konut satışı ve yüzde 16,9 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 3 bin 436 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 338 konut satışı ile İzmir izledi.



İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 52 BİN 656 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ



Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artış göstererek 52 bin 656 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 8 bin 844 konut satışı ve yüzde 16,8 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 54,1 oldu. Ankara 6 bin 284 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 3 bin 503 konut satışı ile İzmir izledi.



YABANCILARA BİN 742 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ



Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,7 artarak bin 742 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ocak 2018’de ilk sırayı 545 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 427 konut satışı ile Antalya, 161 konut satışı ile Bursa, 90 konut satışı ile Yalova ve 82 konut satışı ile Trabzon izledi.

Ocak ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 272 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 160 konut ile Suudi Arabistan, 124 konut ile Afganistan, 121 konut ile Rusya Federasyonu ve 108 konut ile Kuveyt izledi. busabahmalatya.com