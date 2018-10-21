Malatya’da konut satışları arttı

Malatya'da konut satışları geçen aya göre yüzde 26,9 arttı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,8 azaldı. Eylül ayında satılan konutların yüzde 46,5'i ilk satış, yüzde 53,5’i ikinci el satış oldu. Eylül ayında satılan bin 190 konutun, 102’si ipotekli olarak satıldı.

TÜRKİYE’DE 2018 EYLÜL AYINDA 127 327 KONUT SATILDI



Öte yandan Türkiye genelinde konut satışları 2018 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 oranında azalarak 127 bin 327 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 20 bin 216 konut satışı ve yüzde 15,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 11 bin 368 konut satışı ve yüzde 8,9 pay ile Ankara, 6 bin 207 konut satışı ve yüzde 4,9 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 13 konut ile Hakkari, 15 konut ile Ardahan ve 71 konut ile Bayburt oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72 oranında azalış göstererek 11 bin 330 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 8,9 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul bin 863 konut satışı ve yüzde 16,4 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 18,1 ile Artvin oldu.



115 BİN 997 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ



Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 oranında artarak 115 bin 997 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 18 353 konut satışı ve yüzde 15,8 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 90,8 oldu. Ankara 10 bin 231 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 5 bin 516 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 13 konut ile Hakkari oldu.

60 BİN 219 KONUT İLK DEFA SATILDI

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14 azalarak 60 219 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 47,3 oldu. İlk satışlarda İstanbul 9 501 konut satışı ve yüzde 15,8 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 4 150 konut satışı ile Ankara ve 2 786 konut satışı ile İzmir izledi.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 azalış göstererek 67 bin 108 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 10 bin 715 konut satışı ve yüzde 16 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 53 oldu. Ankara 7 bin 218 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 3 bin 599 konut satışı ile Antalya izledi.



YABANCILARA 2018 YILI EYLÜL AYINDA 5 BİN 615 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ



Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 151,1 artarak 5 615 oldu.Yabancılara yapılan konut satışlarında, Eylül 2018’de ilk sırayı bin 799 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla bin 38 konut satışı ile Antalya, 424 konut satışı ile Bursa, 386 konut satışı ile Ankara ve 333 konut satışı ile Yalova izledi.

Eylül ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 1 351 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 538 konut ile İran, 360 konut ile Kuveyt, 312 konut ile Suudi Arabistan ve 299 konut ile Almanya izledi. (Haber Merkezi)