Malatya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Malatya Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Toplantı Salonu’nda 2016 yılı değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi. Değerlendirme toplantısına Malatya Vali Yardımcısı Miktat Alan, İşkur İl Müdürü Vahap Toman, Bilim ve Sanayi Müdürü Akif Gülaçtı, Gıda Tarım İl Müdürü V. Tahir Macit, FKA Genel Sekreteri Mesut Öztop, Ticaret ve Sanayi İl Müdürü Ahmet Demirbağ, Genel Sekreter Abdullah Duran, bazı sendika temsilcileri katıldı. Değerlendirme toplantısında hazırlanan sunumu Çalışma İş Kur İl Müdürlüğünde Görevli Burhan Arkan yaptı. Arkan İl İstihdam Kurulu toplantısında kayıtlı işsizlerin öğrenim durumu ile ilgili bilgi paylaştı. Arkan, "2016 yılsonu itibarı ile iş arayanların sayısı 32.682 kişidir. Kayıtlı iş arayanların yüzde 50,4’ünün İlköğretim mezunudur. İlköğretim mezunlarını sırasıyla yüzde 26,6 ile lise, yüzde 10,9 ile lisans ve yüzde 9,9 ile ön lisans mezunları takip etmektedir. Kayıtlı 32.682 işsizin sosyal durumlarına göre dağılımı aşağıdaki gibi olup; kayıtlı iş arayanların yüzde 97,1 normal statüde iş arayanlardan oluşmaktadır. Engelli statüsünde iş arayanların oranı yüzde 2,4 iken, eski hükümlülerin oram %0,5 olarak istatistiklere yansımaktadır. Kurumumuza kayıtlı işsizlerin çok büyük bir kısmı genç işsizlerden oluşmaktadır. 15-29 yaş aralığında değerlendirdiğimiz bu gruptaki işsizlerin 14.770 kişi toplam işsizler içindeki oranı yüzde 45,2’dir. Erkeklerde işsizliğin en fazla görüldüğü yaş grubu yüzde 12,9 ile 20-24 yaş grubu olurken ikinci sırada yüzde 11,4 ile 25-29 yaş grubu gelmektedir. Kadınlarda en yüksek oranın görüldüğü yaş grubu yüzde 8,8 ile 20-24 yaş grubu olup ikinci sırada yüzde 8,2 ile 25-29 yaş grubu yer almaktadır.2016 yılsonu itibariyle İl Müdürlüğümüzce özel sektörde 9210 kişi, kamu sektöründe 68 kişi olmak üzere toplam 9278 kişi işe yerleştirilmiştir. İstihdam edilenlerin meslek gruplarına göre dağılımına bakıldığında, en yüksek istihdamın gerçekleştiği meslek grubunun erkeklerde ve kadınlarda nitelik gerektirmeyen meslek grubu olduğu görülmüştür" dedi.

İHA