Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, Samsun’da 49 bin 520, Denizli’de 48 bin 18, Antalya’da 45 bin 77, Aydın’da 43 bin 431, Afyonkarahisar’da 40 bin 555, Tokat’ta 39 bin 885, Çorum’da 38 bin 551, Sakarya’da 36 bin 813, Şanlıurfa’da 35 bin 759, Mersin’de 33 bin 104, Kütahya’da 32 bin 415, Çanakkale’de 32 bin 119, Yozgat’ta 31 bin 438, Gaziantep’te 31 bin 282, Edirne’de 30 bin 803, Sivas’ta 30 bin 693, Muğla’da 30 bin 185, Tekirdağ’da 29 bin 374, Kastamonu’da 28 bin 391, Kayseri’de 27 bin 812, Diyarbakır’da 22 bin 759, İstanbul’da 22 bin 682, Malatya’da 22 bin 521, Eskişehir’de 22 bin 53, Hatay’da 21 bin 410, Isparta’da 21 bin 234, Burdur’da 21 bin 60, Nevşehir’de 20 bin 610, Bolu’da 20 bin 467 traktör bulunduğunu bildirdi.

TRAKTÖR SAYISI RİZE’DE 65’E KADAR DÜŞÜYOR

Traktör sayısının Kırklareli’nde 19 bin 988, Kahramanmaraş’ta 19 bin 909, Amasya’da 19 bin 711, Kars’ta 19 bin 57, Erzurum’da 18 bin 487, Aksaray’da 18 bin 214, Uşak’ta 18 bin 80, Niğde’de 16 bin 621, Kocaeli’nde 16 bin 142, Osmaniye’de 16 bin 75, Adıyaman’da 15 bin 803, Çankırı’da 13 bin 188, Muş’ta 11 bin 619, Kırşehir’de 11 bin 313, Karaman’da 11 bin 26, Düzce’de 11 bin 22, Mardin’de 10 bin 425, Bilecik’te 10 bin 411, Ardahan’da 10 bin 114 olduğunu belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

“Elazığ’da 9 bin 666, Zonguldak’ta 9 bin 355, Kırıkkale’de 8 bin 911, Van’da 8 bin 840, Sinop’ta 8 bin 571, Ağrı’da 8 bin 259, Erzincan’da 6 bin 876, Kilis’te 5 bin 722, Batman’da 5 bin 564, Karabük’te 5 bin 465, Bartın’da 5 bin 264, Iğdır’da 4 bin 347, Bitlis’te 3 bin 640, Gümüşhane’de 3 bin 541, Giresun’da 3 bin 87, Bayburt’ta 2 bin 965, Siirt’te 2 bin 781, Yalova’da 2 bin 751, Şırnak’ta 2 bin 650, Ordu’da 2 bin 352, Tunceli’de 1543, Artvin’de 1301, Bingöl’de 1131, Hakkari’de 959 traktör var. Traktör sayısı Trabzon’da 246’ya, Rize’de 65’e kadar düşüyor.”

İHA