Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey, ihracatçılara yeşil pasaport imkanı getirilmesiyle birlikte Malatya da ihracatının artırılması yönünde önemli bir çalışma olduğunu söyledi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey, ihracatçıya yeşil pasaport verilmesine yönelik düzenlemeyi değerlendirdi. Bu düzenlemenin ihracatın arttırılması için gerekli bir çalışma olduğunu kaydeden Özbey, bu düzenlemenin ihracatın arttırılması için yapılan önemli bir çalışma olduğunu kaydetti. Özbey, “İhracatlarımızın mal sattığı yerlerde rahatça dolaşmasını sağlayıp rahat bir şekilde alıcılarla bir pazarlık yaparak ihracat yapabilmeleri için gerekli olan bir çalışmaydı. Bunun gerçekleşmesi bekliyorduk” dedi. Düzenlemede emeği geçenlere teşekkür eden Özbey, “Gümrük ve Ticaret Bakanımız ile daha önce yaptığımız görüşmelerde bu konunun Bakanlar Kuruluna getirileceğini bakanlar kurulunda karara bağlanacağını söylemişti. Buda karara bağlandı. İnşallah bundan sonraki dönemde bizim ihracatçımız özellikle kuru kayısının dünya ülkelerinin tamamına satılması için yoğun çaba harcayan değerli ihracatçılarımız çantalarını eline alarak gideceklere ülkelere ülkelerde alıcılarla birlikte görüşecekler. Hangi ülkenin hangi ürüne ihtiyacı var. Belki de ürün çeşitlenmesine gidecekler. Kısacası ülkenin ihracatını özelinde de Malatya’nın ihracatının artırılması yönünde önemli bir çalışma olarak görüyorum” diye konuştu.

İHA