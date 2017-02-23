Korsan servisçilikle mücadeleye verdikleri desteklerden dolayı Malatya Vali Yardımcısı Miktat Alan’a teşekkür ziyaretinde bulunan Malatya Servis Şoförleri Dayanışma Derneği Başkanı Aziz Apacık, çalışmalar kapsamında Malatya’da son 15 günde yaklaşık 40 tane S plakası olmadan taşımacılık yapan korsan servisin bağlandığını söyledi.

Malatya Servis Şoförleri Dayanışma Derneği Başkanı Aziz Apacık, korsan taşımacılık ile mücadeleye verdikleri destekten dolayı Malatya Vali Yardımcısı Miktat Alan’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Vali Yardımcısı Miktat Alan’ı makamında ziyaret ederek, korsan taşımacılığı azaltmaya yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Apacık, servisçi esnafının yaşadığı sorun ve sıkıntıları da Vali Yardımcısına aktardı.

Çıkışta basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Apacık, son dönemlerde korsan servisçiliğin artığını belirterek,”Biz bu konuyla ilgili daha önce Vali Yardımcımız ile görüşerek kendilerinden destek istedik. Kendileri de sağ olsunlar bu konuyla ciddi anlamda ilgilendiler ve gereken mercilere gereken talimatları verdiler. Bundan dolayı kendilerine esnafım adına teşekkür ediyorum” diye konuştu

Apacık, yapılan çalışmalar sonucu Malatya’da son 15 günde yaklaşık 40 tane S plakası olmadan taşımacılık yapan araçların bağlandığını ifade ederek, “Vali yardımcımız bu çalışmaların devam edeceğini söyledi. Kendileri bu konuda esnafımız için elinden gelen her şeyi yaptılar. Allah razı olsun. İnşallah bu çalışmalar aynı şekilde devam eder ve kimse haksız kazanç sağlamaz” ifadelerini kullandı.

Başkan Apacak, Vali Yardımcısı Alan ile yaptığı görüşmede ayrıca, servisçi esnaflarına haksız yere yazılan cezalar ile ilgili de bilgi aktardıklarını dile getirerek, Vali Yardımcısının bu konuyla ilgili de gerekli mercilerle görüştüğünü kaydetti.

İHA