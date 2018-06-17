Malatya'nın Nisan ayı kredi verisi: 7.2 milyar

Erzurum’da 7.5 milyar TL tutarında kamu bankası, 3.07 milyar TL tutarında özel banka, toplamda ise 10.6 milyar tutarında nakdi kredi kullanımı gerçekleşti. İlde kişi başına düşen nakdi kredi tutarı 13.9 bin TL oldu. Erzurum Nakdi kredi kullanım tutarı bakımından Türkiye illeri sıralamasında 26, Doğu Anadolu Bölgesi illeri sıralamasında ise 1’inci sırada yer aldı

ERZURUM BAZLI KİŞİ BAŞINA DÜŞEN KREDİ TUTARI

TBB verilerine göre Erzurum’da 2018 Nisan ayı ölçeğinde kişi başına düşen nakdi kredi tutarı özel banka kredilerinde 4.04 bin TL, kamu bankası kredilerinde 9.95 bin TL, toplam nakdi kredi de ise 13.9 bin TL olarak hesaplandı. Kişi başına düşen nakdi kredi tutarı Doğu Anadolu Bölgesinde 7.6, Kuzeydoğu Anadolu’da 9.4, KUDAKA Bölgesinde ise 12.3 bin TL oldu.

KAMU BANKASI KREDİLERİ VE ERZURUM

Nisan ayı bazında Erzurum’da 7.5, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 9,0, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 13,5, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 28,0 milyar TL tutarında kamu bankası nakdi kredi kullanımı kaydedildi. İlin Doğu Anadolu Bölgesi toplamında kamu bankası kredi kullanım tutarı payı yüzde 26.8 oldu.

ÖZEL BANKA KREDİLERİ VE ERZURUM

Nisan ayında Erzurum’da 3.07, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 4.1, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 7,09, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 17.4 milyar TL tutarında özel banka nakdi kredi kullanımı kaydedildi. İlin Doğu Anadolu Bölgesi toplamında özel banka kredi kullanım tutarı payı yüzde 17.62 olarak ölçüldü.

BÖLGESEL VERİLER VE ERZURUM

2018’in 4’üncü ayı ölçeğinde Erzurum’da 10,6, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 13,2, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 20,6, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 45,5 milyar TL tutarında nakdi kredi kullanımı gerçekleşti. İlin Doğu Anadolu Bölgesi toplamında nakdi kredi kullanım tutarı payı yüzde 23,39 olarak hesaplandı.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ İLLERİ KREDİ KULLANIM TUTARI DAĞILIMI

Nisan ayı ölçeğinde Erzurum’da 10.6 milyar, Malatya’da 7.2 milyar, Van’da 6,0 milyar, Elazığ’da 5.5 milyar, Kars’ta 2.4 milyar, Ağrı’da 2.3 milyar, Erzincan’da 2,0 milyar, Bitlis’te 1.8 milyar, Muş’ta 1.6 milyar, Iğdır’da 1.5 milyar, Bingöl’de 1.2 milyar, Ardahan’da 1.1 milyar, Hakkari’de 985,2 milyon, Tunceli’de 788,0 milyon TL tutarında nakdi kredi kullanıldı.

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