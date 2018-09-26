Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 28°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
98421
ALTIN
234.439
DOLAR
6.1024
STERLİN
8.0416
EURO
7.1635

Malatya kayısısı İstanbul’da tanıtılacak

Anadolu’nun 81 ilini kapsayan halk oyunları, müzik ve yöresel lezzetler gibi zenginliklerin beğeniye sunulacağı 15. Yöresel Günler Şöleni, 28 Eylül Cuma günü saat 20.30’da İstanbul’da 15 Temmuz Meydanı'nda başlıyor. Yöresel Günler Şöleni’nde Malatya kayısısı da vatandaşlara sunulacak.

Malatya kayısısı İstanbul’da tanıtılacak

Anadolu’nun 81 ilini kapsayan halk oyunları, müzik ve yöresel lezzetler gibi zenginliklerin beğeniye sunulacağı 15. Yöresel Günler Şöleni, 28 Eylül Cuma günü saat 20.30’da İstanbul’da 15 Temmuz Meydanı'nda başlıyor. Yöresel Günler Şöleni’nde Malatya kayısısı da vatandaşlara sunulacak.

26 Eylül 2018 Çarşamba 17:36
Malatya kayısısı İstanbul’da tanıtılacak

İstanbul Zeytinburnu Belediyesinin 28 Eylül-7 Ekim tarihleri arasında 15 Temmuz Meydanı’nda düzenleyeceği 15. Yöresel Günler Şöleni bu sene de renkli geçecek. İç Anadolu, Rumeli, Güney Doğu Anadolu, Ege, Akdeniz, Marmara, Doğu Anadolu, Türk dünyası, Karadeniz bölgelerinin yemek, kıyafet, müzik ve halk oyunları gibi kültürel değerlerinin tanıtımının yapılacağı şölene ilçenin bölge dernekleri de destek verecek.

HALK OYUNLARI VE KONSERLER YOUTUBE’DAN CANLI YAYINLANACAK

Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’na kurulacak olan stantlarda yemeden içmeye, el işçiliğinden yöresel kıyafetlere kadar bölgelere ait tüm kültürel değerler sergilenecek. 10 gün sürecek şölende her gün bir bölgeye ait illerin halk oyunları gösterisi ve konserleri yapılacak. Festival programı, 10 gün boyunca Zeytinburnu Belediyesinin Youtube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.

ANADOLU’NUN TÜM GÜZELLİKLERİ BU MEYDANDA

Konya’nın etli ekmeği, Üsküp’ün köftesi, Mardin’in Kibbe’si, Urfa’nın kebabı, Gaziantep’in baklavası, Diyarbakır’ın ciğeri, Afyon’un sucuğu, İzmir’in tulumu, Balıkesir’in Höşmerim’i, Isparta’nın gülü, Silifke’nin yoğurdu, Tekirdağ’ın köftesi, Bursa’nın kestane şekeri, Malatya’nın kayısısı, Giresun’un fındığı ve daha niceleri Yöresel Günler Şöleni’nde Zeytinburnu sakinleri ile buluşacak.

Türk Halk Müziği'nin sevilen sesleri de bu görsel şölene eşlik edecekler. Şölen boyunca Arif Şentürk, Erkut Özkan, İsmet Aydın, Osman Aslan, Sinan Erkeker, Orhan Aykut, Grup Koliva, Urfa Sıra Gecesi Ekibi ve Bünyamin Aksungur Türk Ses Müzik Topluluğu gibi isimler sahne alacak. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
KayısıMalatyaTanıtım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
O yönetmelik yürürlüğe girdi
O yönetmelik yürürlüğe girdi
“Parayla poşet satmak fırsatçılıktır”
“Parayla poşet satmak fırsatçılıktır”
Hamsi 12, sazan 10 TL…
Hamsi 12, sazan 10 TL…
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim