Malatyalı İş Adamları Derneği'nin (MİAD) İstanbul’da ki toplantısında konuşan Malatya Valisi Mustafa Toprak, 23 il içinde en avantajlı ilin Malatya olduğunu belirterek sanayi ve iş adamlarının Malatya'yı unutmadığını söyledi. Cazibe merkezi programı kapsamında imkanların Malatya'ya sahip çıkılmasının önemine işaret eden Toprak, "Marka değeri olması, buraya gelecek iş adamlarına da öncülük edecek. Marka noktasına gitmiş hemşehrilerimizin katkılarını bekliyoruz. Ekonomik yatırımlar sosyal kültürel çalışmalarda önemli katkılar sağlanıyor. MİAD devreye girmiş konukevi yapılmış, üstün zekalı çocuklar için sunulan katkı da çok mühim. Yatırım yapma kararı alırsanız devletimizin sunduğu imkanlarla birlikte, sizlere gönlümüzü yüreğimizi açacağız, destek sağlayacağız" şeklinde konuştu.

“SAYGIN SİYASET ŞART”

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in Türkiye'ye yatırım yapılabilmesi için güvenilir bir duruş sergilediğini anlatan AK Parti Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar ise ülke olarak Şimşek'e çok şey borçlu olduğumuzu söyledi. Siyasetle uğraşan herkesin siyasetin saygınlık kazanmasından sorumlu olduğunu kaydeden Yaşar, "Yeraltı zenginliği olmayan ülkelerde kalkınmanın teminatı saygın siyasettir. Saygın siyaset aynı zamanda demokrasi, kalkınma ve refahın da teminatıdır. Saygın siyaset olmadan güçler ayrılığı, demokrasi gelişmez" dedi.

“AR-GE ÇOK ÖNEMLİ”

Vatandaşın cebine para koyarak sadece iç piyasayı geliştirip ekonomik bir kalkınma sağlanamayacağını kaydeden Yaşar, "Yapacağımız şeyin temelinde imkanlarımızı şehirlerimizde verimliliğine, sektörel bazda Ar-Ge’ye dönüştürmek açısından önemli. Malatya şu an yerli potansiyelle bölgenin sağlık sektöründe çok ciddi atılım yaptı. MİAD'ın konukevinin büyük katkısı oldu. Şimdi de cumhurbaşkanımız birçok toplantıda Malatya'nın sevgi evlerini örnek gösterdi. Yine MİAD ile işbirliği yaparak özel yetenekli çocuklar için eğitimi ve gelişimi için proje başlatılacak" şeklinde konuştu.

“BÖYLE İMKAN GÖRMEDİM”

Siyasetin faydalı yatırımlara dönüşen bir uğraşa dönüştüğünü belirten Yaşar, "Ülkemizin geleceği burada yatıyor ve temennimiz bu doğrultuda siyasetin gelişmesidir. Kalkınma Bankamız yatırımlarla ilgili her zaman destek verdi. Sayın bakanımız da burada. Ben de bir yatırımcı, girişimci olarak 35 yıldır bu sektörü izleyen biri olarak, bu kadar yıldır kamu destekli böyle bir faaliyetin hiç başlamadığını belirtmeliyim. Çok önemli bir fırsat ve imkan. Bunu bir girişimci yatırımcı olarak hepinizi buraya davet ediyorum" açıklamalarında bulundu.

İHA