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Malatya'dan 151.1 milyon dolar ihracat yapıldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi Mayıs ayı ihracat verilerini paylaştı. 2018 yılının ocak-mayıs ayları kapsamında Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 2.57 oranında pay gösterdi.2018 yılının ocak-mayıs ayları arasında Malatya'dan 151.1 milyon dolar tutarında ihracat yapıldı.

Malatya'dan 151.1 milyon dolar ihracat yapıldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi Mayıs ayı ihracat verilerini paylaştı. 2018 yılının ocak-mayıs ayları kapsamında Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 2.57 oranında pay gösterdi.2018 yılının ocak-mayıs ayları arasında Malatya'dan 151.1 milyon dolar tutarında ihracat yapıldı.

10 Haziran 2018 Pazar 10:15
Malatya'dan 151.1 milyon dolar ihracat yapıldı

Erzurum’da bu yılın mayıs ayında 1.6 milyon dolar, 2018 yılının ocak-mayıs ayları kapsamında ise 9.2 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleşti. Erzurum’un 5 aylık ölçekte ihracat değeri, Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 2.57 oranında pay gösterdi. 
ERZURUM DÖNEMSEL VERİLER 
TİM verileri üzerinden yapılan değerlendirmeye göre, Erzurum’dan bu yılın ilk beş ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen dönem 2.9 milyon dolar ile mart ayı olarak belirlendi. Verilere göre Erzurum’dan ocak ayında 1.2 milyon, şubat ayında 1.1 milyon, mart ayında 2.9 milyon, nisan ayında 2.2 milyon ve mayıs ayında ise 1.6 milyon dolarlık ihracat yapıldı. 
DOSİAD ANALİZİ 
DOSİAD araştırma Merkezi analizlerine göre mayıs ayında Erzurum’dan 1.6 milyon, KUDAKA istatistik bölgesi illerinden 3.2 milyon, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinden 12.1 milyon, Doğu Anadolu Bölgesinden 70.2 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Yılın 5 aylık sürecinde ise Erzurum’dan 9,2 milyon, KUDAKA istatistik bölgesi illerinden 15,5 milyon, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinden 65,8 milyon, Doğu Anadolu Bölgesinden 360.5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. 
BÖLGE İLLERİ İHRACAT RAKAMLARI 
2018 yılının ocak-mayıs ayları arasında Malatya’dan 151.1, Elazığ’dan 103.0, Iğdır’dan 36.9, Hakkari’den 18.1, Van’dan 16.2, Ağrı’dan 12.5, Erzurum’dan 9.2, Erzincan’dan 5.6, Bitlis’ten 3.7, Muş’tan 2.3 milyon dolar tutarında ihracat yapıldı. Dönemde Ardahan’dan 688, Bingöl’den 406, Tunceli’den 253 ve Karstan 183 bin dolarlık ihracat yapıldığı bildirildi. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaIhracatTürkiye İhracatçılar Meclisi
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