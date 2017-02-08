08 Şubat 2017 Çarşamba

‘Lojistik Merkezi Konferansı’ yapıldı

Malatya’da kurulması planlanan lojistik merkezinin fizibilite hazırlık süreci kapsamında Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Fırat Kalkınma Ajansı koordinesinde düzenlenen “Lojistik Merkezi Ortak Akıl Konferansı”na gerçekleştirildi.

06 Şubat 2017 Pazartesi 09:45
‘Lojistik Merkezi Konferansı’ yapıldı
  Konferansa Vali Toprak’ın yanı sıra; Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Vali Yardımcısı Miktat Alan, Battalgazi Kaymakamı Vedat Yılmaz, Marmara Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş, Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyesi ve Lojistik ve Taşımacılık Yönetimi, Depolama ve Tesis Tasarımı uzmanı Prof. Dr. Umut Tuzkaya, İlçe Belediye Başkanları, Akademisyenler, İlgili Bakanlık ve Temsilcileri, Kurum ve Kuruluş Müdürleri, Mesleki Kuruluş Yetkilileri ve Temsilcileri, İş Adamları, İthalat ve İhracatçılar katıldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mesut Öztop, ajansın Malatya Lojistik Merkezi konusunda uzun süredir çalışmalar yürüttüğünü ve geçtiğimiz yıldan bu güne kadar da önemli çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

 SANAYİLEŞMEDE BELLİ BİR YERE GELİNDİ
  Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da konferansın önemine değinerek; Malatya’nın sanayi ve kalkınmasına önemli bir ışık tutacağını söyledi. Başkan Çakır, Malatya’nın sanayileşmede belli bir yere geldiğini ve organize sanayi bölgelerinde gerekli alt yapının yapıldığını ancak yatırımcı açısından gerekli olan ürünlerin pazara ulaşması konusunda dezavantaj gibi görünen konuların ortadan kaldırılmasında lojistik merkezinin yapılmasının çok büyük etkisi olacağını belirtti.

 YARAR SAĞLAYACAK BİR ÇALIŞTAY
  Toplantıda söz alan Vali Mustafa Toprak ise Malatya için çok önemli olan bir konunun masaya yatırıldığını ve bu konuda daha önce başlatılan çalışmanın fizibilite çalışmalarını da içine alacak şekilde ilgililer ve akademisyenler tarafından bir kez daha gözden geçirilmesi ve analiz edilmesi konusunda çok yarar sağlayacak bir çalıştayın gerçekleştirileceğini dile getirdi. Büyükşehir Belediyesi proje ekibine 2023, 2050 ve 2071 hedeflerine ulaşmada önemli alt yapı proje çalışmalarına ilgili kuruluşlarla birlikte imza attıkları için teşekkür eden Vali Toprak, belediyenin çalışmalarını sürdürdüğü Güneş Enerjisi İhtisas Endüstri Sanayi Bölgesi, Turizm Master Planı ve Lisanslı Depoculuk gibi çalışmalarından örnekler verdi.

 LOJİSTİK MERKEZİN KURULMASINI ZORUNLU KILIYOR
  Valilik olarak Türkiye’nin 2023, 2050 ve 2071hedeflerine taşınmasında ve Malatya’nın da rolünü bu hedeflerde iyi bir şekilde ortaya çıkaracak katkısını da sunduklarını vurgulayan Toprak, “Malatya’nın ekonomik gelişmesi, üretimdeki gücü Doğu-Batı, Kuzey-Güney akslarındaki önemi lojistik merkezin kurulmasını zorunlu kılıyor. İlimizin önemli coğrafi bir kritik noktada bulunması, ilimizin ve çevre illerdeki üretim gücünün, hizmetin limanlara, diğer ülkelere ve illere ulaşmasında alt yapı sağlaması açısından Malatya lojistik merkezin kurulması için ideal bir yerdir. Doğu-Batı, Kuzey-Güney eksenlerinin coğrafi ulaşım noktalarındaki üretim güçlerinin önemli bir dönüşüm ve tramplen noktası olabilir. Bununla ilgili hedefini şehrin tüm mekanizmaları ile birlikte bakanlıklarımızın ve ilimizin de bu hedefe kilitlenmesi ile birlikte bunu gerçekleştirebiliriz” şeklinde konuştu.

İHA
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