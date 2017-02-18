Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 146,70 lira oldu.apple-converted-space"> 146,50 liradan alınan 24 ayar külçe altının gramı 146,70 liradan, 965 liradan alınan cumhuriyet ata lira 984 liradan, 133,50 liradan alınan 22 ayar bileziğin gramı 137,50 liradan, 943 liradan alınan lira (tam) ziynet 962 liradan, 472 liradan alınan yarım ziynet 482 liradan, 236 liradan alınan çeyrek ziynet 241 liradan satılıyor.

HİÇ İŞ YAPAMADIK

Bu anlamda son birkaç gündür altın fiyatları düşse de altının yükselişe geçmeye başladığı görülüyor. Konuyla ilgili konuşan kuyumcular ise boş boş oturduklarını, iş yapamadıklarını söyledi. Kuyumcu Abdullah Ekici, “Altın çok istikrarsızdı bu sene. Neredeyse hiç iş yapamadık. Bir düşüyor, bir yükseliyor ama genel anlamda hep yüksek fiyatlarda altın. İş yapamıyoruz, boş boş oturuyoruz” diye konuştu.

VATANDAŞ GRAM ALTIN ALIYOR

Kuyumcu Ahmet Sandık ise, “Düğün sezonu yaklaşıyor. Bundan dolayı biraz umutluyuz ama açıkçası çok da ümidimiz yok. Çünkü zaten insanların en çok talep ettiği çeyrek altın bile 241 TL oldu. Vatandaş çeyrek değil gram altın alıyor. Altın yatırımcısı neredeyse kalmadı. İnşallah bu fiyatlar biraz düşer” şeklinde ifadelerde bulundu.

SELAHATTİN BAYRAK