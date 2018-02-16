Kurulan şirket sayısı Ocak’ta yüzde 61 arttı

Kurulan şirket sayısı 2018 Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 61,04 artış oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2018 Ocak ayına ait kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre; kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 61,04, kooperatif sayısında yüzde 24,68 ve gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 25,40 artış oldu. Kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 9,73, kooperatif sayısı yüzde 39,19 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 64,50 arttı.

2018 yılı Ocak ayında, 2017 yılı Ocak ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 53,54, kurulan kooperatif sayısı yüzde 47,69 artarken kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,62 azaldı. 2018 yılı Ocak ayında, kapanan şirket sayısı 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 14,62 oranında artarken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 1,48 oranında, kapanan kooperatif sayısı da yüzde 3,29 azaldı.

2018 yılı Ocak ayında tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti. 2018 yılı Ocak ayında kurulan toplam 9 bin 631 şirket ve kooperatifin yüzde 82,69’u limited şirket, yüzde 16,31’i anonim şirket, yüzde 1,00’ı ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 39,94’ü İstanbul, yüzde 10,13’ü Ankara, yüzde 6,84’ü İzmir’de kuruldu. Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

2018 Ocak ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 22,11 oranında arttı. 2018 yılı Ocak ayında 9 bin 631 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 7 bin 964 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 57,76’sını bin 571 anonim şirket ise yüzde 42,24’ünü oluşturdu. Ocak ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Aralık ayına göre yüzde 22,11 oranında arttı.

2018 Ocak ayında şirket ve kooperatiflerin 2 bin 940’ı ticaret, bin 379’u imalat ve bin 323’ü inşaat sektöründe kuruldu. 2 bin 16 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu. 2018 Ocak ayında şirket ve kooperatiflerin 2 bin 940’ı ticaret, bin 379’u imalat ve bin 323’ü inşaat sektöründe kuruldu.

2 bin 16 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe oldu

2018 Ocak ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 2 bin 16’sı toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 908’ü inşaat, 633’ü imalat sektöründe oldu. Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 787’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 427’si inşaat, 275’ imalat sektöründe gerçekleşti. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin bin 232’s toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 464’ü inşaat, 254’ü imalat sektöründe gerçekleşti.

2018 Ocak ayında kurulan 96 kooperatifin 41’i konut yapı kooperatifi, 10’u motorlu taşıyıcılar kooperatifi ve 8’er adet olmak üzere tarımsal kalkınma kooperatifi ile üretim ve pazarlama kooperatifi olarak kuruldu.

Yabancı ortak sermayeli şirket 844

2018 yılı Ocak ayında kurulan 844 yabancı ortak sermayeli şirketin 427’si Türkiye, 118’i Suriye, 84’ü Suudi Arabistan ortaklı olarak kurulurken, Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketin 109’u anonim, 735’i limited şirket oldu. Bu şirketlerin 120’si belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 63’ü ikamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, 57’si gayrimenkul acenteleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 78,25’ini yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.