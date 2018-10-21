Kurulan şirket sayısı arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2018 Eylül ayına ait kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre, kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 16,26 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 23,06 oranında arttı, kurulan kooperatif sayısı da yüzde 29,03 da azaldı.