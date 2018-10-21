Kurulan şirket sayısı arttı

2018 yılı Eylül ayında, bir önceki ayın aynı ayına göre kurulan şirket sayısında yüzde 25,31 kurulan kooperatif sayısında yüzde 20,00 oranında arttı. Kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 6,75 oranında azaldı.
2018 yılı Eylül ayında, kapanan şirket sayısı 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 25,57 kapanan kooperatif sayısında yüzde 8,96 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 27,35 oranında arttı.
2018 yılının ilk 9 aylık döneminde, 2017 yılının aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 22,00 kurulan kooperatif sayısında yüzde 18,54 oranında arttı. Kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 20,60 oranında azaldı. Aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı yüzde 8,64 kapanan kooperatif sayısında yüzde 10,65 oranında azalırken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 7,13 oranında artış gözlendi. (İHA)
İHA