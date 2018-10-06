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Kuru üzüm ihracatında yüzler gülüyor

Türkiye, geleneksel ihraç ürünlerinden, üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu sultan sofralarının vazgeçilmezi sultani çekirdeksiz kuru üzümde 2018/19 sezonuna parlak bir giriş yaptı. Kuru üzüm ihracatı eylül ayında yüzde 40’lık artışla 40 milyon 84 bin dolardan, 55 milyon 965 bin dolara çıktı.

Kuru üzüm ihracatında yüzler gülüyor

Türkiye, geleneksel ihraç ürünlerinden, üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu sultan sofralarının vazgeçilmezi sultani çekirdeksiz kuru üzümde 2018/19 sezonuna parlak bir giriş yaptı. Kuru üzüm ihracatı eylül ayında yüzde 40’lık artışla 40 milyon 84 bin dolardan, 55 milyon 965 bin dolara çıktı.

06 Ekim 2018 Cumartesi 12:53
Kuru üzüm ihracatında yüzler gülüyor

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre; 1 Eylül 2018 tarihinde başlayan 2018/19 sezonu çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında 1 aylık dönem geride kalırken, Türkiye’nin kuru üzüm ihracatı geçen yılın Eylül ayına göre miktar bazında yüzde 17’lik artışla 26 bin 844 tondan, 31 bin 493 tona yükseldi.

Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında yüzleri güldüren asıl artış ise değer bazında yaşandı. Kuru üzüm ihracatı değer bazında yüzde 40’lık artışla 40 milyon 84 bin dolardan, 55 milyon 965 bin dolara çıktı. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
Kuru üzümIhracat
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